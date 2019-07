Kadetten: Nora Collective

Kadetten er kansellert?

Årets Kadetten var tidlig preget av det faktum at rappere ikke alltid holder alle løftene sine, og har en tendens til å havne i trøbbel. Hvordan små festivaler i Norge skal forholde seg til dette er en stor nok utfordring i seg selv.

En stund før sommeren ble det annonsert at den ene headlineren Chance the Rapper avlyste Europa-turnéen sin. Heldigvis hadde han en god backup i form av A$AP Rocky, som gjorde at Kadetten måtte legge ut ekstra festivalbilletter på grunn av den store pågangen og solgte ut disse før festivalstart. Så var det avlysningen av Ski Mask the Slump God, som skjedde tidlig på dagen han skulle opptre på. Han hadde ingen backup satt opp, men Dutty Dior tok på seg oppdraget å dytte timeplanen videre en time med sin uplanlagte konsert.

Så kom avlysingen av A$AP Rocky som følge av en slåsseepisode etter en konsert i Stockholm. Fra Kadetten sin side kom avlysingen først i fire-tiden den dagen han skulle opptre. Svaret på dette var en refunderingsløsning mange dro seg nytte av, samt noen timer i uvisshet for alle festivalgjengere som lurte på hva kvelden skulle inneholde.

Etter konserten til Dennis Lloyd fra Israel stod mange folk i vente av neste konsert som skulle være på den andre scenen. Det som kom i stedet var en skjerm med det oppdaterte programmet på. Det vi da ser er at Nora Collective skal fylle den neste timen på denne scenen, før headlineren Rae Sremmurd skal avslutte festivalen.

Ok. Ny timeplan etablert. Publikum er klare for Nora Collective. Etter kjapp research av hvem fra Nora som eventuelt kan komme finner vi ut at følgende: Unge Ferrari er på Roskilde. Musti ble observert på Kadetten i går men er nå på vei til Stockholm i følge instagram-historien. Kapteinen ble observert på kadetten i går og Yomi åpna jo festivalen i går, så de to er i det minste aktuelle. Ellers er Philip Emilio og Arif fortsatt mulige, men det hersker en tvil over om Kadetten har prestert å booke så store navn på så kort tid.

Etter et lite femminutt med venting kommer en DJ på og anerkjenner at A$AP-avlysingen var kjip og at vi skal gjøre oss klare for Nora Collective. De to DJene og programlederne introduserer seg selv som LotionBoys før de setter i gang festen med Bruno Mars sin låt «24K Magic».

Publikum later til å ikke være berørt av noen avlysninger i det hele tatt. DJ-settet setter i gang en massiv fest bestående av klassiske bangers etter klassiske bangers. Det er tydelig at stemningen blant publikum etter nyhetene om avlysingen og uvissheten om denne konserten har blitt mer «fuck it» siden ølglassene flyr høyt over hodene i mye høyere frekvens enn før, og moshpitene åpnes og lukkes mer på måfå. Sånn sett skal det absolutt ikke stå på stemningen blant publikum med tanke på at DJ-settet egentlig bare er fyll før artistene skal komme.

Do you wanna listen to Mo Bamba or Sicko Mode? Ikke bekymre deg, for på Kadetten får du servert begge. Etter hverandre. Massive rop fra publikum bestående av «Free A$AP!» føles litt bittert for mange, men stemningen er der fortsatt. I løpet av det omtrent 20 minutter lange settet blir vi konstant påminnet av DJene at artistene kommer snart, problemet er bare at vi ikke vet hvilke.

Foto: Paulina Dubkov Yunus, som er halvparten av LotionBoys, holdte festen gående før overraskelsene fra Nora Collective kom.

Den første overraskelsen kommer med én av de flere nye unge stjernene Nora har tatt inn i sine rekker. Rapperen Aiba kommer på scenen for å spille sin uutgitte singel. Han tar utfordringen å drive videre dette showet fullt av usikkerhet på strak arm. Flere kjenner han kanskje fra NRK-serien 17, hvor han leverer en god birolle som en av vennegjengen. Han gjør seg minst like godt på scenen for Nora Collective hvor han beviser hvorfor de gjorde lurt i å signere han. Responsen han får for denne låten er ganske bra tatt i betraktning at han har store sko å fylle samtidig som at svært få vet hvem han er. Aiba takker for seg og bukker før han går av scenen.

Et ganske kjent fjes hopper så ut på scenen. Philip Emilio er her, og selv om det var litt forventet er det fortsatt en overraskelse og en lettelse med tanke på at Nora Collective fortsatt har en halvtime igjen å fylle. Publikum har nå god grunn til å feste videre i det Philip Emilio tar med seg noen av sine mest kjente låter og leverer de helt greit til publikum. DJene står fortsatt for mye av energien som kommer fra scenen. Allsangen til låten «Følsom» fungerer ganske godt og girer publikum opp litt, selv om flere har begynt å gå over til neste scene i håp om å få god plass til å se JID.

Før neste låt spør Philip Emilio om vi fucker med Arif. Da snur alle som var på vei til den neste scenen på hæla og publikum er i ekstase av forhåpningen om at Arif skal komme på. Låten «Pelikaner» starter og vi venter i spenning.

Midt i andre refreng lister Arif seg ut på scenen uten å ha sagt en ting, og hele publikum elsker det. Arif dreper verset sitt og viser alle hvor god man kan være på kort varsel. Etter låten takker Philip Emilio for seg og Arif står igjen med DJene på scenen med et kvarter igjen å fylle.

Vi får servert hans to ferskeste låter først, «Eskimoblod» og «Hvem Er Hun», til bra respons fra publikum selv om sistnevnte ikke har vært ute en uke enda. Publikum koser seg og det virker som de fleste har glemt kveldens avlysinger og sier seg fornøyd med en av Norges absolutt største og beste rappere. Nora Collective sin ekstra time på Kadetten er snart ferdig, men Arif spør likevel om han får spille én låt til. Så snart publikum skjønner at denne siste låten er den store hiten «Alene» er det ingen som ikke fester med. Arif gjør en flott framføring og publikum er med på alle refrengene.

Etter Arif går av spiller DJene et par låter til for å fylle tiden og fortsette festen før de også takker for seg, selv om det er DJene selv som skal ha mye av takken for å ha holdt energien på et så godt nivå gjennom hele konserten.

Kadetten ble nok ikke kansellert likevel. Med god hjelp fra nye stjerneskudd og godt etablerte større navn fikk Nora Collective på en måte reddet inn programmet til festivalen. Videre utover kvelden holdt resten av konsertene fortsatt høyt mål, men det er ikke sikkert like mange ville vært så fornøyd med festivalen hadde de ikke kunne krysset av på sjekklisten at de også fikk Arif på kjøpet for festivalbilletten de i tvil valgte å ikke refundere.