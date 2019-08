AtB satser stort og har rullet ut tre hundre nye busser

Skal du på campus må du se etter andre linjer enn 9ern og 5ern. Byen preges nå av nye linjer og busser.

Nå har det nye kollektivsystemet til AtB begynt å sette sitt preg på Trondheim. De skal nå gå fra rundt 16 000 avganger til om lag 26 000 avganger pr uke. Ifølge AtB blir avgangene fordelt på 300 nye busser og 800 bussjåfører, skriver de i en pressemelding og legger til:

– Trondheim er i gang med landets mest moderne kollektivsystem.

Med seg på laget har selskapet med seg Trondheim kommune og Statens Vegvesen. De har i fem år arbeidet med å utarbeide det nye kollektivsystemet. Omleggingen har blant annet preget de vante busslinjene og natt til 3. august ble alle linjene i Trondheimsområdet skiftet ut og nye knutepunkter lagt til.

De ønsker å tilpasse det nye kollektivsystemet etter dagens kollektivreisende og mener at bytrønderne lenge har kunnet vise seg som en av landets beste på kollektivvekst.

– Siden 2009 har byen fått tjue prosent flere innbyggere uten at personbiltrafikken har økt. Derimot har kollektivbruken økt med 70 prosent i denne perioden, fortalte direktør for styring og strategi i Statens Vegvesen Bjørne Grimsrud under åpningen lørdag 3. august.

Videre fortalte han også under åpningen at sykkel, gange og kollektivtrafikk utgjør så mye som halvparten av personreisene i dagens Trondheim.

Nye linjene til campus

Den tradisjonelle busslinjen nummer 9 har blitt byttet ut med linjenummer 12. 12ern begynner sin ferd på Marienborg og går igjennom Midtbyen før siste stopp er Dragvoll. I dag er det trikkelinjen mellom St. Olavs gate til Lian som får lov til å bære linjenummeret 9.

Foto: Atb AS Hele tolv prosent av bussparken til AtB er nå helelektrisk. Bussene finner du på til sammen fire linjer og bussene lades ved endestasjonene.

Skal du mot Gløshaugen eller fra Berg opp mot Dragvoll er det linje 3 som gjelder. Reisen begynner i Hallset før den ender opp på Lohove.

