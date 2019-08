Øya: IDLES

De følsomme punkerne sprer sine budskap med tyngde.

Årets Øyafestivalen hadde æren av å få besøk av indiehead-favoritten IDLES, som eksisterer et sted mellom Parquet Courts og Daughters når det kommer til politisk art-punk. De slapp albumet Joy as an Act of Resistance i fjor til stor anerkjennelse både fra publikum og kritikerne.

Bandet er en spennende blend av elementer og uttrykk. De klarer å kombinere det harde fra punken med politisk inkludering og følelsesmessig åpenhet. Det at jeg i det hele tatt påpeker at dette er motsetninger, er antageligvis ikke det de vil, men dette er noe av det som bidrar til å gjøre IDLES til et så spennende band.

Bakerst på scenen er det et forheng med bandnavnet i hvit skrift omringet av rosa blomster som kunne vært hentet fra en t-skjorte fra fjorårets Carlings-kolleksjon. Vokalisten Joe Talbot står stødig på scenen med et ansiktsuttrykk som lukter punk og en kortarmet skjorte med fargerike små blomster på. Blomster er et gjengående tema. God stemning.

De fem bandmedlemmene melder seg på en etter en, og viser hvordan de på sin egen måte utgjør en viktig del av bandet. Trommisen, som står for den beinharde perkusjonen, tar ingen pauser i løpet av konserten. Den skjeggete bassisten skriker når det må til og gjør ellers jobben han skal. Gitarist Lee Kiernan tar flere turer ut i publikum i løpet av konserten, og blir på et tidspunkt nesten spist opp av en moshpit han selv var med på å skape.

Les også: brenn. på Øya 2019

Det var i dette øyeblikket de ekte tilhørerne beviste sin solidaritet til bandet og beskyttet gitaristen. Andre tenkte at hvis man er med på leken får man tåle steken. Mens dette pågikk benyttet den andre gitaristen Mark Bowen, som for øvrig kun gikk i undertøy, anledningen til å skrike og hoie litt inn i mikrofonen nå som ingen fulgte med på scenen.

IDLES skuffer null og leverer en energirik konsert med et utvalg av låter fra sine to album der deres meninger om rasister og machomenn kommer fram klinkende klart.