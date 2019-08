Øyafestivalen: Fredag

Afrobeat, hiphop og en gigantisk avslutning med Robyn. Det var mange som leverte på Øyafredagen.

Kokoroko: – Hentet rett fra den spennende jazz-bevegelsen som finner sted i London akkurat nå tar bandet Kokoroko med seg en leken og behagelig kombinasjon av afrobeat og vest-Afrikansk jazz til årets Øyafestival.

Robyn: – Det føles nesten meningsløst å prøve å formidle stemningen under Robyns konsert til noen som ikke var til stede , men dere får bare ta meg på ordet- dette var en konsert for historiebøkene.

Christine and the Queens: – Christine and the Queens har alt som trengs for å skape en fullkommen entertainer - en egenartet formidlingsevne, dansemoves fra en annen verden.

Safario: – Alt ved Safario, fra den sprudlende personligheten til den genuint morsomme musikken, utstråler stjernepotensiale.

Pen Gutt: – Pen Gutt har åpenbart både talent og en god følelse av hva som ser og høres kult ut, men selv om han tidvis viser lovende potensiale er dessverre det han leverer på Øyafestivalen hverken unikt eller spennende nok til å helt overbevise.