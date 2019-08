Til tross for en regntung Lørdag ble det flere minneverdige øyeblikk under Øyafestivalens siste dag.

Stereolab: – En bra konsertopplevelse, men Stereolab er ikke det de en gang var.

Parcels: – Været er et trist og grått syn, men det er solskinn i vente for de stae menneskene som har kommet seg ut i Tøyenparken tidlig lørdag for å se Parcels.