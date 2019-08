UKA med nytt EDM-slipp til Dødens dal

Alesso, mannen bak hits som «Heroes (We could be)» og «Under Control», headliner UKA 18. oktober.

Alessandro Lindblad er en av flere svensker som virkerlig har skjønt hvordan en lager fengende og dansbar EDM.

Etter at han slo igjennom med hiten med hiten «Calling (Lose My Mind)» i 2012, har 28-åringen rukket å produsere flere store hits som blant annet «Heroes (We could be)» og «Under Control»

Samarbeid med en rekke andre store EDM-produsenter har det også blitt, som Calvin Harris og artister som Tove Lo, Hailee Seinfield og Hurts.

Dagens slipp er det tredje headlinerslippet til Dødens dal i oktober. Den norske pop-prinsessen Sigrid og indierockerne i The 1975 er allerede bekreftet til høstens festival.

I en pressemelding til Under Dusken lover UKEsjef Julian Mæhlen god stemning under Alesso-konserten i Oktober:

– Det kommer til å bli magiske øyeblikk når Heroes settes på, og alle kan teksten. Da blir det klining, tårer og dans. Sånn skal det innimellom føles å være ung!

Billetter er i salg fra 12. august.