Disse var på immatrikuleringen i går

Vi var på immatrikuleringen og hilste på nye, håpefulle studenter.

Foto: Torstein Olav Eriksen Marte, Line og Lill Siren.

Marte og Lill Siren skal studere grunnskolelærer, mens Line skal studere sykepleie. De gleder seg til å møte nye folk, men synes også det er litt skummelt å starte på nye studier.

– Det er lenge siden vi utsatte oss for et nytt miljø. Vi har egentlig vært litt for langt inn i komfortsonen, sier de.

Foto: Torstein Olav Eriksen Harald, Anders, Herman, Christoffer og Bjørn.

Bjørn, Christoffer, Herman, Anders og Harald skal studere økonomi og administrasjon, pedagogikk, digital forretningsutvikling og produksjon og produktutvikling. De tror den største utfordringen blir å bo alene og å skulle leve på et budsjett uten mamma til å lage mat.

– Det er mye rykter om fadderuka da. Tror det kommer til å bli veldig gøy, bare en utfordring om ikke annet, sier de.

Foto: Torstein Olav Eriksen Katrine og Anne-Marthe.

Katrine skal studere fornybar energi, mens Anne-Marthe skal studere arkitektur. De har hørt mye bra om Trondheim og NTNU. De tror det blir spennende å møte nye folk.

Foto: Torstein Olav Eriksen Jørgen.

Jørgen skal studere psykologi. Han har hatt to års pause mellom videregående og studier, og gleder seg til å komme inn i en ordentlig hverdag igjen.

– Jeg er ikke så redd av meg, så jeg gruer meg egentlig ikke til noe. Jeg bare tar det som det kommer.

Foto: Torstein Olav Eriksen Kristian og Cornelia.

Kristian skal studere sosialantropologi, mens Cornelia skal studere europastudier.

– Jeg gleder meg til å møte nye folk og å bli kjent med byen, sier Cornelia.

Foto: Torstein Olav Eriksen Syver.

Syver skal studere litteraturvitenskap. Han gleder seg til å møte gamle venner i kollektivet, og å møte folk som er interessert i det samme som han selv.

– Jeg gruer meg til navneleker! Jeg er jo notorisk dårlig på navn, sier han.

Foto: Torstein Olav Eriksen Andrew, Jonas, Simon og Nikolai.

Andrew, Jonas, Simon og Nikolai gleder seg til å møte nye folk i fadderuka, men Andrew er fortsatt litt redd for å rote seg bort i Trondheim.

– Jeg er redd for været! Jeg kommer fra Sidney, og der er det nesten alltid fint vær, forteller Andrew.

Foto: Torstein Olav Eriksen Jo og Sofija.

Jo skal studere produksjon og produktutvikling, mens Sofija skal studere filosofi. De gleder seg til å starte på studiet, og å møte nye folk.

– Å bli kjent med nye folk er jo også skummelt. Det er et nytt sted og mye ting som skal skje, sier de.