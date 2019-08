Fra prematur orgasme til St. Olavs

– Stopp, stopp, stopp! Jeg spør om det går bra. – Ja, litt for bra, sier han. Så tok kvelden en uventa vending

Det er alltid hardt å bli nysingel. Da samboeren min endelig hadde flytta ut, var det veldig viktig for meg å «ta tilbake» leiligheten som min. Det mest logiske jeg kom på for å gjøre dette, var så klart å finne noen å ligge med. «Get under someone to get over someone», ikke sant? Da er det viktig med en partner in crime.

Hvordan finner man da noen å ligge med raskest mulig, og attpåtil en som ikke har noen forhåpninger om noe mer? Jeg var tross alt veldig lite klar for mer enn litt puling selv, følelser skulle ikke involveres. Det skulle utelukkende pules, og det brennkvikt. Hvor oppsøker man da potensielle hooks? Enter: Tinder.

Tinderkrampe

Jeg logget meg inn og sveipet som en helt. Siden jeg ikke var så opptatt av hvem fyren var, gikk de fleste mot høyre. Et ligg er et ligg når du bare skal få det overstått. Jeg gikk for første og beste match som sendte meg en melding. Han så ut som den verste klysa i byen, med blant annet «don’t hate the player, hate the game» i profilteksten sin. «Perfekt», tenkte jeg. «En fyr som definitivt har tenkt å gå for tøm og røm-strategien. Passer meg ypperlig.» This game I can play.

På melding nummer to var puling et faktum. Vi avtalte at han skulle komme til meg og, angivelig, gi meg dype samtaler og flere orgasmer, en tirsdag etter jeg var ferdig på jobb. Slik, mine venner, endte kvelden ikke.

- Det går litt for bra

Hei! Skal vi bare get this party started, eller vil du liksom bli litt kjent først? spurte jeg da han kom inn døra.

Fyren ville faktisk prate litt, så jeg tok meg ett glass vin og skravla slik jeg stadig gjør. Han studerte tydeligvis historie, hadde vært i forsvaret, det vanlige. Han var akkurat like uinteressant som forventet, så etter en times tid og noen gode glass vin nikket jeg med hodet mot døra til soverommet og spurte om vi skulle flytte oss dit. Dette var han veldig med på, og vi flyttet oss straks fra sofaen. Herfra gikk det dessverre bare nedover.

Vi får av klærne og kliner litt, før jeg begynner med litt rolig, oppvarmende suging, med kondom i hånda, klar for å kjøre på. Jeg har ikke sugd ham i mer enn et halvt minutt før han sier:

– Stopp, stopp, stopp!

Jeg spør naturligvis om det går bra.

– Ja, litt for bra, sier han.

Aha, skjønner. Jeg legger meg ved siden av ham igjen og venter på at han skal komme seg. Han kliner litt med meg og legger seg over meg, men blir liggende der og puste og pese mens jeg stirrer i taket. Kleine greier.

Fra time-out til kjedekollisjon

– Jeg må ta en liten time-out, sier han, og går på badet mitt.

Her, kjære leser, er det viktig å vite at jeg har en ekstremt liten og ekstremt lytt leilighet. Jeg hører ALT som skjer her, og det jeg er rimelig sikker på at skjer på badet, er at han kommer i vasken min. Ops. Og hva tenker han så? Han syns vel unektelig det er pinlig. Han veit sikkert ikke helt hva han skal si. Men når han kommer ut av badet, sier han kanskje det dummeste jeg har hørt.

– Ehh, du, jeg kom på at en nær venn av meg har vært i en bilulykke, så jeg må nesten ringe og høre hvordan det går, sier han, før han går bort til buksa si, fisker fram mobilen, og går inn på badet igjen for å «snakke i telefonen».

Kritisk på St. Olavs

Bilulykke? Kødder du med meg? Er dette en amerikansk film, liksom? Hvem er det som drar på date, får et halvt minutt med blowjob, og så kommer på at vennen var i en bilulykke? Ingen.

Fra badet hører jeg hans del av samtalen.

– Det er kritisk, ja? Kritisk på St. Olavs? Ja, klart jeg kommer.

Når han endelig kommer ut, konfronterer jeg ham med at vi er voksne som ikke trenger juge for å dra fra en date.

– Nei altså, det er helt sant. Jeg må nesten dra dit nå med en gang.

– Jaha? Klokka ett på natta? Etter å ha gitt faen i vennen din i noen timer? Right.

Men det skal han ha, tullingen: Han holdt seg til løgnen til siste slutt, foreslo en ny date en dag, og at vi skulle snakkes, før han hastet avgårde til St. Olavs. Og i det han var ute av ytterdøra, hadde han unmatcha meg på tinder. Sjokkerende.

Så lå jeg der, da, naken og alene på senga, og reflekterte over hvor dårlig min første date som singel gikk. Er det mulig? Jaja. Herfra kan det bare gå oppover!