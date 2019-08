Samfundet, litt ditt

Medlemskap på Samfundet er eierskap av huset. Og du vil ikke tro hvilke fordeler det gir.

Nytt semester, nye muligheter, eller hva? Uansett om du er nyinnflyttet eller har vært her i alle år, er et nytt semester alltid like spennende. Det er følelsen av nye muligheter – enten dette er semesteret du endelig skal jobbe hardt fra første stund for å slippe skippertaket rett før jul, eller det er høsten du endelig skal dra ut på Munkholmen. Men uansett hva semesteret bringer, ender du nok opp på Samfundet en gang i blant.

Det finnes mange grunner til å kjøpe medlemskap hos Samfundet. Jeg husker selv at jeg kjøpte det kun for å kunne gå fortere gjennom medlemsinngangen. Senere brukte jeg det til å få rabatterte priser. Alt dette er goder enhver kan sette pris på, men det er ikke grunnen til at du alltid burde ha det røde kortet på deg. For i det du kjøper medlemskap, kjøper du deg inn som eier av Studentersamfundet i Trondhjem. Det er ganske spesielt. Det betyr at du har muligheten til å stemme over politikken vår og påvirke hvilken retning vi skal gå i saker som å bygge ut Samfundet eller hva vi skal mene i storpolitikk.

Men for å kunne ha en politikk som representerer alle våre medlemmer, trenger vi å vite hva alle dere vil snakke mer om. For selv om det ofte ikke føles sånn, er politikk rundt oss hele tiden. Det er det som bestemmer hvor mye vi får i lån og stipend, og hvor mye maten koster. Hvor ofte bussene skal gå og om det skal være lov å ta seg en «Ryde» hjem fra byen. Studenter former framtiden, men også nåtiden. Som medlem på Samfundet har du en fantastisk mulighet til å direkte påvirke det lille samfunnet vi jo tross alt er.

Når Samfundet snakker på vegne av sine 14 000 medlemmer, er vi en stemme som blir hørt. Derfor vil vi gjerne høre fra deg. Om du har noen ønsker eller spørsmål kan du finne meg og mitt styre på Samfundet til nesten alle tider, men spesielt på Edgar på mandager. Eller du kan sende en mail til styret@samfudnet.no. Vi gleder oss til å se deg på huset denne høsten!

