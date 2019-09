På vandring i egen by

I en travel hverdag kan Trondheims mange tilbud fort bli glemt. Derfor gir vi deg guiden til byens kjente og gjemte perler.

Byen vi bor i er nok en av Norges vakreste byer og har severdigheter som både nordmenn og andre menn ønsker å få med seg. Likevel er det få studenter som besøker de kulturelle og historiske minnesmerkene. Kanskje det er på tide å legge helgeturen innom ett av dem?

Foto: Torstein Olav Eriksen Ilaparken

Ilaparken er et vakkert eksempel på et møte mellom en koselig bydel og en søt, liten park. Det er liv, det er en fontene, det er en liten scene, og på senvåren er det også marked. Like ved parken ligger den koselige og elskverdige Brainnstasjonen, en hjørnepub som ofte arrangerer begivenheter som søndagsjazz (hver søndag kl. 14:00) og språkkafé (hver torsdag kl. 18:00). I tillegg får puben ofte besøk av ulike artister som spiller opp til god stemning.

Foto: Torstein Olav Eriksen Fontenen «Ung mor med barn» av Wilhelm Rasmussen i Ilaparken.

Gråkallbanen (9) går fra St. Olavs gate og opp til Lian. Det er en 20 minutter lang tur gjennom koselige boligområder og vakker natur. I enden av ruta ligger Lianvatnet, en idyllisk innsjø med strand og badebrygge. Ta med deg piknikkurv, badetøy og håndkle. Siste rutetrikk til byen går 23:42 i helgene, for de som helst vil bade sent på kvelden.

Bakklandet, en gammel handels- og industribydel, fungerer i dag som kafé- og småbutikkdistrikt. Der finner du unike restauranter og kunstforhandlere, fargerike trebygg omgitt av blomster og parkområder langs Nidelva. Om du er mer interessert i det gamle og rare kan du vandre over Gamle Bybro, en rødmalt bro med portaler som hengivent har blitt døpt «lykkens portal». Skal du opp langs en av Bakklandets mer prominente bakker, kan du prøve deg på sykkelheisen, en ubrukelig innretning som i teorien skal hjelpe både deg og sykkelen din til nye høyder.

Tips: Føler du for en rundtur kan du følge Nidelva til Ila, ta broen over og gå tilbake på andre siden. Ta med erter til endene.

Foto: Torstein Olav Eriksen Gamle Bybro

Foto: Torstein Olav Eriksen Gamle bybro er en kjent turistattraksjon blant byens besøkende.

Pirbadet er et velkjent, men kanskje ikke like mye brukt badetilbud langs Trondheimspiren. De tilbyr blant annetstupetårn, bølgebasseng og tre ulike vannsklier. Et perfekt alternativ til Trondheims mer begrensede strender, eller til en dukkert på senhøsten når Trondheimsfjorden ikke frister like mye lenger. Studentbillett: 155 kr. Hjemmeside: Pirbadet.no

Tyholttårnet ligger, som du kanskje gjettet, på Tyholt. Tårnet fungerer som Trondheims telekommunikasjons- og radiotårn, men har også en mye besøkt Egon-restaurant med utsikt over hele byen på toppen. Utsiktspunktet roterer én runde i timen, slik at du får sett alt du bare makter mens du spiser.

Munkholmen er ei lita øy i Trondheimsfjorden som i løpet av historien har spilt flere viktige roller. Tidligere har øya vært i bruk som rettersted, kloster, festning, fengsel og forsvarsanlegg. Nå er øya mest brukt til bading og piknik, på grunn av dens flotte strand og myke gressplener. Det er mulighet for omvisning på anlegget så lenge rutebåten går, og fram til 18. august er det hver hele time fra 10 til 18 (siste retur 18:15). Fra 19. august til 1. september går båten fra 11 til 15 (siste retur 15:15). Hjemmeside: munkholmen.no

Tips: Om sommeren er det en restaurant som er åpen på onsdags-kvelder. Dessverre er denne stengt for sesongen, så de mest interesserte må vente til neste år.

Nidarosdomen er Norges nasjonal-helligdom, og ble bygget over graven til Olav den hellige i perioden 1070-1320. Gjennom tidene har domen vært utsatt for flere branner og lå derfor i ruiner i flere hundre år. På 1800-tallet ble Nidarosdomen nevnt i grunnloven som Norges kroningskirke, og etter hvert gjenreist. Spiret som topper katedralen fungerer som et landemerke, og kan ses fra store deler av Trondheim sentrum. Når du er der, få med deg Vestfronten, glassmaleriene og oktogonen. I oktogonen finner du både alteret og Olavsbrønnen, et tidligere pilegrimsmål og nåværendeønskebrønn.

Tips: Er du først innom Nidarosdomen og omegn er det fint å gå gjennom den tilhørende gravplassen og ned til Marinen. Ta med utespill og engangsgrill.

Erkebispegården ligger ved siden av Nidarosdomen, og var en gang boligen for erkebiskopen i Nidaros. Han hadde like stor makt som kongen og tok imot sine gjester på eiendommen. I dag fungerer den eldre delen av bygget som representasjonslokale for mottakelser og middager, mens den nyere delen huser Museet og Riksregalieutstillingen. Utstillingen inneholder både konge-kronene og annet kroningsutstyr.

Tips: I helgene er det åpne omvisninger av Nidarosdomen og Erkebispegården på både norsk og engelsk inkludert i inngangsbilletten.

Foto: Torstein Olav Eriksen Nidarosdomen, sett fra Kristiansten festning.

Kristiansten Festning er et av Trondheims mest framtredende lande-merker. Går du en tur langs marinen eller over Elgeseter bru er det umulig å ikke legge merke til det ikoniske hvite murbygget og flagget i rødt, hvitt og blått. Det er her salutteringen finner sted på 17. mai og andre viktige datoer. Sett deg langs kanten av festningen og spis egenpakket lunsj med utsikt over Trondheim by, eller på gresshavet rundt for et litt mindre adrenalininduserende måltid.

Tips: Ta en tur innom festningens museum, som er åpent fra 10-16 fra mandag til lørdag, og 12-16 på søndager, kun frem til 15. september. Det er en flott måte å bli innviet i festningens historiske betydning på.

Ringve Botaniske Hage er overraskende nok oversett av de fleste studenter. Det er en vakker park med ni tematiske områder som gjør en vakker sommerdag enda vakrere. Spis lunsj under et tre i arboretet eller nyt stemningen i renessansehagen. Hagen ligger på Lade og er definitivt verdt turen.