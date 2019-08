Fridas drøm om et Samfund for alle

Som fersk student høsten 2017 la hun sin umiddelbare elsk på Studentersamfundet. Det kommende året sitter Frida Jerve selv i førersetet.

Det er slutten av mai og Samfundet slik de fleste kjenner det har for lengst tatt sommerferie. Selv om festlighetene har ferie, er Samfundets lokaler fortsatt fulle, men nå av eksamensfokuserte studenter. Gjennom husets bakdør rusler en smilende Frida Jerve inn. Hun har sittet på Gløshaugen og lest fram til nå, og bærer en tyngre sekk på ryggen. Vi tar beina fatt og beveger oss opp alle trappene til styrets kontorer.

Tradisjoner

Rommet bærer preg av en lang historie som Styrets kontorer. På veggene henger det plakater fra Samfundets aller første festmøte, og instrukser om tradisjoner som de frivillige på Samfundet har holdt på i alle år. Jerve ser rundt seg på sin nye arbeidsplass.

– Vi har fortsatt litt rester fra 17. mai som vi ikke har klart å rydde opp ennå, sier hun og peker bort på pynten i hjørnet.

Til tross for de frivilliges ferie og en kollektiv eksamensperiode, har Jerve og hennes nye styre møter hver uke for å planlegge den kommende høsten.

– Også for at vi skal bli kjent, siden vi har jo ikke vært en gjeng så veldig lenge ennå, forklarer hun.

Frida valgte det nye styret i slutten av mars, samme dag som det var skolestreik for klimaet.

– Da ringte jeg dem, og tre av dem sto i samme vennegjeng og ble ringt opp samtidig. De kjente hverandre gjennom ISFiT, og ISFiT trekker jo til seg folk som bryr seg om politikk.

Tiden før Samfundet

Foto: Jonas Halse Rygh

– Jeg tror jeg var ganske veslevoksen, for å være ærlig. Jeg er enebarn og har skilte foreldre, så jeg pleier og si at jeg har vokst opp uten et barnebord.

Høsten 2017 kom Jerve til Trondheim og fant veien rett inn som frivillig i Kulturutvalget på Samfundet. Etter tre år med revy på videregående bak seg fantes det ingen tvil hos den ferske studenten.

– Jeg synes det hadde vært veldig kjedelig og bare skulle gå på skole, og hadde nok uansett funnet på noe å gjøre, sier hun.

Siden den gang har hun både vært arrangør og gjengsjef for Kulturutvalget. Hun forteller at man som gjengsjef har ukentlige møter med de andre gjengsjefene på huset.

– Det gir et fint innblikk i hva de andre gjengene driver med.

Valguken

Først en uke før ledervalget ble Jerve fortalt av en venninne at hun kom til å bli benket som lederkandidat. Da tenkte hun umiddelbart at dette var en spennende tanke, og fant ut at det var til hennes egen fordel å stille selv.

– Så får man litt bedre tid på å planlegge en åpningsappell, sier hun.

Mandagen før valget fant hun det forrige styret med leder Eirik Sande på Edgar. Da nevnte hun for ham at hun kunne tenke seg å stille til valg, og unnskyldte seg med at hun måtte ringe hjem til mamma og pappa først.

– Jeg sier alltid at jeg skal snakke med mamma og pappa, for å ikke måtte ta noe valg umiddelbart, forklarer hun.

Tre dager senere, den 27. februar, ble Jerve valgt med 56 prosent av stemmene i den siste runden. Helt siden dagen hun ble valgt, har hun gått i Sandes fotspor. Hun forteller at tiden etterpå har vært rar, hyggelig og innholdsrik. Hun har vært med på styremøter, tatt opp sitt eget styre og allerede blitt med inn på rådhuset for å snakke om campusutbygging.

– Når man skal si noe i campus­utbyggingen vil man jo representere på best mulig måte. Man kjenner litt vekten på skuldrene, når snakker på vegne av nærmere 14.000 medlemmer, sier hun.

– Jeg trodde at jeg elsket Samfundet! Men jeg liker det enda mye bedre nå som jeg kan se hvor mye Samfundet betyr for andre.

– Et medlemskap er mer enn et rabattkort og en annen kø for å komme inn på huset.

Morsomme fakta: • Navn: Frida Jerve.

• Alder: 22 år.

• Studie: Produktutvikling og produksjon, kjent som maskiningeniør. Tredjeklasse av minst fem år.

• Pepsi max eller Coca Cola: Pepsi max, åpenbart!

• Favorittrett: Pizza! Kjempekjedelig, men dårlig pizza gir meg glede og kjempegod pizza gir meg enda mer glede.

• Favorittbok: Er vi venner igjen? av Pål Angelskår.

• Favorittfilm: My Masterpiece av Gastón Duprat.

• Favorittserie: Oslo Zoo, en norsk, litt rar serie.

• Navn på ditt debut-album: Kanskje Bare tull vol. 2. Så kan folk lure på hvor vol 1. er.

• Hvor mange ganger må du høre på en sang du liker før du hater den?: Nesten uendelig, jeg kan høre på sanger veldig mange ganger.

• Favorittsjanger: Hører på mye rart! Men elsker å danse til techno. • Favorittartist/band: Denne sommeren har det gått mye i Lizzo, Arca og Emilie Nicolas. Sistnevnte hadde for øvrig en helt fantastisk konsert i Nidarosdomen denne våren.

• Favorittsang for øyeblikket: Kanskje «25» av Fieh. Gleder meg til hun kommer til UKA!





Medlemmenes tilhørighet

Et av de viktigste målene for Jerve er at Samfundets medlemmer skal kjenne en større tilhørighet til huset. Samme tilhørighet som de frivillige kjenner til. Hun mener det er viktig å snakke mer om hva et medlemskort egentlig betyr.

– Et medlemskap er mer enn et rabattkort og en annen kø for å komme inn på huset, forklarer hun.

Jerve smiler, og mimrer tilbake til medlemskortet som ble kjøpt andre dagen i fadderuken. Hun forteller om togafesten på Samfundet og søppelbøtta på Elgeseter bru med en toga stikkende halvveis ut. For å nå målet sitt ser hun for seg flere arrangementer med lavere terskel, og at flere kjenner på at Samfundet er det åpenbare stedet å dra til.

– Det å bare kunne komme alene, sette deg ned og snakke med mennesker du ikke kjenner, sier hun og legger til:

– Og å kjenne på at dette er et fint sted å være.

I beskrivelsen av et godt lederskap velger Jerve ordet åpenhet. Hun mener at med åpenhet fra alle kanter kan man få til mye på huset.

– Det skal være enkelt for medlemmer å komme bort til meg og fortelle om sine ideer og meninger, forklarer hun.

Hun ønsker også at det skal bli enklere å ta del av debatten på samfunds­møtene og onsdagsdebattene.

– Jeg håper at man oftere kommer for å delta, enn for å se på. Samfundsmøtene strekker seg tilbake til da NTH ble opprettet i Trondheim, og eksisterer for at studenter kan møtes og diskutere saker som engasjerer dem.

– Fest er også jobb!

Ved siden av ledervervet er Jerve tredjeårs ingeniørstudent. Planen hennes er å bytte ut tyngre fag, for å lette på trykket. Hun ser for seg at planlegging og gode rutiner vil komme godt med.

– Dette året er det ledervervet som gjelder, og hvis jeg må være et ekstra år i denne byen går det helt fint, sier hun og smiler.

Til tross for den kommende rollen som leder legger ikke Jerve festlig­hetene på hyllen av den grunn. Hun innrømmer at det er et punkt hun har tenkt mye på den siste tiden.

– Dette vervet er en fulltidsjobb, og man må alltid være bevisst på den rollen man har. Derfor er det viktig å være tilgjengelig for medlemmene.

Hun forteller at hun snarere enn å unngå fest, planlegger å få med seg alt som skjer på huset og at hun vil ta seg tiden til å være på fest.

– Det høres kanskje tullete ut å si, men for folk på Samfundet så er det jo det! Det er der man får de gode samtalene, det er der man blir kjent med folk, forklarer hun før hun legger til:

– Fest er også jobb!

Foto: Jonas Halse Rygh

Framtidsutsikter

Jerve kan ikke se for seg at hun noen gang blir helt ferdig med Samfundet.

– Det å ikke ha et møte hver mandag virker helt sykt, sier hun og ler.

Hva er den ene tingen du ønsker at folk skal huske deg mest for?

– At det gikk bra! At vi fikk gjort mye morsomt, men også kom lenger i viktigere saker som nybygg.

Hun tar en slurk av vannflaska som står foran henne på bordet. Det er snart på tide å vende tilbake til lesesalen og fullføre studieåret. Om ikke lenge er det sommerferie, og Jerve ser fram til en oppladningsperiode hjemme i Oslo før august kommer med studiestart og fadderperiode.