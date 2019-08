‹‹Havarikommisjonen» jobber framover

NTNU etablerte forrige semester en kartleggingsgruppe som i sommer har lagt fram forslag for å forbedre de interne problemene ved Institutt for Historiske Studier.

De nåværende problemene ved Institutt for Historiske Studier (IHS) har vedvart i over ett år, med interne konflikter og dårlig arbeidsmiljø blant de ansatte. Instituttet har lenge slitt med dårlig arbeidsmiljø, men problemene eskalerte i fjor sommer da deler av staben reagerte på tvangsflytting av kollegaen Kristian Steinnes, som endte med at daværende institutt leder Tor Einar Fagerland trakk seg.

Siden har konflikten fortsatt, og det ble tidligere i vinter opprettet en kartleggingsgruppe, også kalt «Havarikommisjonen», som foretok en faktaundersøkelse for å undersøke forholdene på instituttet. Gjennom sommeren har de presentert funn og forslag til tiltak framover.

Fare for nedlegging

Halvveis inn i juni presenterte gruppen funnene i to rapporter: En full kartlegging av arbeidsmiljøet ved instituttet, hvor rapportens mandat, regelverk og framgang blir beskrevet, inkludert en del om hvordan saken har blitt presentert i media. Den andre rapporten presenterer forslag til løsninger og tiltak.

Sistnevnte konkluderer med at situasjonen har blitt «så fastlåst og eskalert så høyt at det må foretas en endring i organisering» for at konflikten kan håndteres, ettersom mykere tiltak ikke har gitt resultater. Fire forslag legges frem med hensikt om å omorganisere instituttet og stabilisere den interne situasjonen. I verste fall risikerer instituttet å bli lagt ned. Rapporten oppsummerer at problemene har viklet seg fast, og finner et problematisk arbeidsmiljø:

«Flere ansatte [beskriver] en kultur over lang tid preget av uformelle maktstrukturer, alliansebygging, røff omgangstone og tendens til baksnakking, og det har forekommet tilfeller av kjønnsbasert trakassering,» skrives det i den bredere rapporten, som bakgrunn for hvordan det interne arbeidsmiljøet har kommet til et punkt hvor kun omorganisering kan hjelpe.

De fire forslagene som er lagt fram er:

Flytting av Europastudier

Flytting av Fate of Nations gruppen

Flytting av begge

Full oppsplitting eller nedleggelse av instituttet

Forslagene er vurdert i forhold til hvordan det vil påvirke både de ulike gruppene som er involvert i konfliktene og det generelle historiemiljøet. Det vurderes også hvor aktuelle de ulike løsningene er, hvor full nedleggelse ikke virker særlig aktuelt, men er en presentert mulig løsning.

Ellers foreslår gruppen å foreta en organisasjons­utviklingsprosess etter en eventuell omorganisering, for å ta tak i bakliggende faktorer og skape et bedre rom for samhandling fra starten av. For eksempel foreslås det å opprette en ledergruppe med representanter fra de ulike fagmiljøene.

Historiske problemer

Selv om eskaleringen av den nå­værende konflikten som førte til havari­kommisjonens opprettelse, finner rapporten at det i lengre tid har vært misnøye på instituttet. Det har i flere år vært to motstridende grupper involvert i konflikten.

Enkelte av problemene er relatert til den gang da Europastudier ble en del av IHS i 2015, og rapporten finner at allerede siden den gang har vært mistillit til ledelsen. Kartleggingsgruppen foreslår derfor å flytte Europastudier, eventuelt også gruppen Fate of Nations, for å løse opp i problemene IHS har slitt med:

«De fleste av de som har vært betydelig involvert i konflikten, og sterkt preget av den, har hatt tilknytning til Europastudier. Dette studieprogrammet, som ble etablert og utviklet av viktige personer på begge sider av konflikten, var tidligere lagt til et annet institutt. Det har lenge vært stor uenighet og strid rundt institutt plassering og faglig profil,» skriver rapporten.

Siden 2015 har det eskalert fra problemer med ledelse og kommunikasjon, til et utrivillig miljø som ses vanskelig å rakne opp i. Ansatte opplever blant annet ryktespredning og baksnakking, som har ledet til flere sykemeldinger de siste årene. Rapporten fant også at kvinner involvert i konflikten følte seg særlig utsatt, men det anses ikke som en egen faktor i konflikten.

Gruppen ble ferdige med arbeidet sitt før sommeren, og har nå gitt rapporten over til NTNU sin ledelse. Avtroppende dekan Geir Øien skal jobbe skal jobbe videre med å se på tiltakene framstilt i rapporten, og komme med anbefalinger til rektor Gunnar Bovim.