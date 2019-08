Sett sommeren på repeat

Selv om høsten er her og semesteret er i gang, trenger ikke det å bety farvel til den digge musikken denne sommeren har gitt oss.

Enda en gang er sommeren lagt bak oss, og bøttehatt og flytemadrass blir byttet ut med pensumbøker og skrivekrampe. Sommerferien er en tid med gode sjanser for å dyrke musikkinteressen og gjerne oppdage ny musikk. Kanskje har man fått oppleve en spesiell artist live for første gang, eller sett gamle favoritter på festivalscenen. Det er derfor ingen grunn til å la sommervibbene bli liggende i ferieminneboka.

Derfor vil jeg starte høstsemesteret med å anbefale noen sommerutgivelser som jeg garantert vil ta med meg videre på spillelistene framover. Til tross for at det tok meg en god stund å høre meg lei av Anderson .Paaks siste album Ventura fra april, har jeg hatt god tid til å oppdage noen deilige tunes med ferskere utgivelsesdato.

Blant favorittene er amerikanske Amber Marks «What If» som ble sluppet i juni. Ei supersoft RnB-låt som gir meg skikkelige 80-tallsvibber, samtidig som Marks behagelige vokal gir en moderne vri på det hele. Denne herlige kjærlighetssorgen av ei låt blir definitivt med meg videre når skolestart er i gang.

Sent i mai måned slapp Local Store sitt rockealbum Magpie and the Moon, som for min del troner øverst blant norske utgivelser denne sommeren, og låta som har gått mest på repeat er «The Riverside». Selv om det bys på melankolsk tekst, er det ikke vokalen som opptar min oppmerksomhet mest. Gitarriffene løfter låta opp til ei skikkelig god rockelåt som ikke går lett i glemmeboka.

Den mest sukkersøte låta jeg tar med meg videre fra denne sommeren er malaysiske Yunas låt «Pink Youth». I samarbeid med Little Simz, som nylig spilte på Pstereofestivalen, gir de oss ei funky pop-perle som definitivt passer like godt på stranda som på lesesalen.

En annen Pstereo-artist, Fay Wildhagen, har også har gitt oss ny musikk i ferien. Det har vært vanskelig å unngå å høre hennes «inevertoldyou» på radio i sommer, og for å være ærlig har jeg enda ikke blitt lei av den. Wildhagen, som står høyt på lista over Norges beste gitarister, har igjen slått til med ei god poplåt, og hun skuffer ikke.

Så, selv om skolesemesteret igjen er i gang, er det ingen grunn til å sippe. Vi kan glede oss til de nye utgivelsene som hører høsten til, og samtidig mimre tilbake til sommer og skolefri med våre favorittlåter på øret. La de heller bli en kilde til inspirasjon og motivasjon utover det ellers grå høstsemesteret.