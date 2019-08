Grilling er gildt, også uten Gilde

Utvid horisonten på tampen av årets grillsesong: her er en liten samling enkle og rimelige oppskrifter.

Grilling kan være så mye mer enn grillpølser og hamburgere. Grønnsaker kan bakes, og deretter moses til pureer eller dipper, mens sødmen i frukt som ananas, mango eller fersken kommer enda tydeligere fram etter noen minutter på grillen. Foccacia eller pizza er også utmerket grillmat. Eller hva med fisk og annen sjømat? Mulighetene er mange for å lage både forretter og desserter, på stedet som ofte er forbeholdt sommerkotelettene eller flintsteken.

Selv om grilling for mange kun hører sommeren til er det ikke noe i veien for å gjøre det til en helårsaktivitet. Om du ikke orker å stå ute i minusgrader kan du benytte deg av grillfunksjonen i stekeovnen, eventuelt investere i en grillpanne. Resultatet vil da naturligvis ikke ble helt det samme, da du ikke får det samme røykpreget som man får i en ordentlig grill, men det gir likevel et tilfredsstillende resultat.

Grillet ananas med chili Du trenger: • Ananas

• ½ finhakket chili

• Vaniljeis

Slik gjør du: Del ananasen i to på langs, for så å dele den i fire. Fjern den trevlete kjernen, slik at du får en båtformet bit. Legg ananasen på direkte varme på grillen og vend etter 3-4 minutter slik at alle sidene får en god karamellisering. Ha så igjen lokket på grillen og bak på medium varme i 20-30 minutter til ananasen er bakt mør. Alternativt kan du bake den i stekeovnen på 200 grader. Finhakk chili og strø over ananasen de siste par minuttene av baketiden. Server med vaniljeis.

Paprika med ricottaost og friske urter Du trenger: • En boks ricottaost

• To paprika

• Diverse friske urter, f.eks basilikum, timian, persille, eller andre urter du liker.

• Salt og pepper

• Sitronsaft Slik gjør du: Legg paprikaene på direkte høy varme og grill til skinnet er svart på alle sidene. Legg til side og avkjøl. Fjern så skinnet, det er enkelt å bare dra det av med fingrene. Fjern også frøene og stilken. Bland ricotta sammen med finhakkede urter etter egen smak. Ha så i salt, pepper og sitronsaft og smak til. Kan fint serveres som tilbehør til kjøtt eller fisk, eventuelt som en liten forrett på ristet brød, toppet med god olivenolje sammen med salt og pepper.

Marinerte grønnsaksspyd Du trenger: • Grønnsaker etter eget ønske. Løk, paprika, squash og sopp er gode alternativer.

• Grillspyd

Marinade (samme marinade kan brukes til både kjøtt og kylling): •To ss soyasaus

• To ss dijonsennep

• En ss østerssaus

• Et fedd hvitløk

• Saften fra en halv sitron eller lime

• Salt og pepper

• Ca en dl olje

Slik gjør du: Bland alle ingrediensene til marinaden. Smak til med salt, pepper og sitronsaft. Sett i kjøleskapet for å la smakene sette seg. Om du bruker grillspyd av tre, bløtlegg de i minst 20 minutter slik at de ikke tar fyr på grillen. Tre spydene med de grønnsakene du liker best, og pensle på eller hell over marinaden. Grill på medium-høy varme i 5-10 minutter avhengig av størrelsen på bitene. Server som tilbehør til kjøtt eller fisk, eventuelt som en egen vegetarrett.