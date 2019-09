Her mangler bare ‹‹Home»-skiltet

Byens beste spareribs gjør ikke opp for Innafors triste lokaler og smakløse pastaretter.

Gastromat setter kaffen i vrangstrupen av ren opphisselse. Han og Piffi sitter ved stambordet på den brune kafeen der Trondheims gourmetelite vanker da han får overbragt den sensasjonelle nyheten.

– Et eget spisested som bare spesialiserer seg på buffet. Det er jo ikke til å tro, sier han begeistret.

Noen dager etterpå sitter han og hans kyndige kollega ved et bord på Innafor i Midtbyen. Stedet ligger gjemt bort i ei lita veit. Utenfor ligger en rød løper, som om eieren allerede er klar over at Trondheims matelite kommer på besøk.

Middag i sokkelleiligheten

Innafor Adresse: Gjevlangveita 2

Vi spiste: Pasta, spareribs, ost, kjeks, poteter og kaker med mer.

Pris: 190 kr.

Tidspunkt: Hverdagsbuffé 11:00-20:00, mandag-torsdag.

Studentrabatt: Nei.

Hvem passer det for: Deg som savner sokkelleiligheten.

Klientell: Fnisete kvinner i 40-åra.

Utsikt: Bakgate

Vegetar: Ja

Rullestolvennlig: Tja

Insidertips: Dropp desserten!



Innvendig er veggene kledd med hvitt klikkpanel og møbler rett fra Jysks restlager. Bordet er utstyrt med et vinkart i Calibri-font.

– Dette minner mer om en sokkelleilighet enn et spisested i storbyen Trondheim, sier en skuffet Gastromat.

– Her mangler bare det obligatoriske «Home»-skiltet, repliserer Piffi.

Buffeen er rotete organisert med skåler hist og her. Flere av rettene mangler bestikk. Piffi og Gastromat må hente egen kniv og gaffel fra bordet for å få pasta og osteskiver over på tallerken. Maten er derimot variert. Buffeen inneholder blant annet ovnsbakt laks, spareribs, tre typer ost og et par fargerike desserter.

Ikke pepper i pastaen

Når Piffi setter tennene i en stor sparerib banker hans gastronomiske hjerte hardere.

– Dette er byens saftigste spareribs!

Gastromat er også fornøyd. Den ovnsbakte laksen er saftig og krydret med sitronpepper. Med et stort smil går han løs på neste rett, pastasalat i yoghurtsaus. I det han tar en bit stivner smilet.

– De har glemt krydderet, forklarer Gastromat.

Ferdigkaker fra Polen

Desserten faller heller ikke i smak. Kakene er så søte at Gastromat frykter at han har pådratt seg diabetes.

– Dette er akkurat de samme dessertene som på Thai-Thai. De må ha vært fryst ned før de ble servert oss, sier Piffi.

– Upersonlig og lite spennende. Akkurat som restaurantlokalet, konstaterer Gastromat.