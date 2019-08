Hvordan skal Trondheim ta sin del av klimaregnskapet?

Ettersom mange unge er opptatt av klima og miljø har vi spurt partiene hva de ønsker å gjøre for at Trondheim skal ta sin del av klimaregnskapet.

V: Lucie Katrine Sunde-Eidem, Erling Moe, Eirin Sørå, Trond Åm.

Venstre (V)

Det viktigste kommunen kan gjøre selv er å tenke miljø i alt av drift og innkjøp.

Andre ting vi ønsker er mer bruk av miljømerkingsordninger, beholde elbilfordelene, og at Trondheim starter med sortering av matavfall.

Rødt (R)

R: Ragna Vorkinnslien, Mia Småvik Rørdal, Roald Arentz, John-Peder Denstad, Arve Sletten, Stine Hjerpbakk

Det må i tillegg legges til rette for en reduksjon i de kommunalt ansattes bruk av flyreiser i jobb.

H: Ingrid Skjøtskift.

Høyre (H)

Høyre ønsker en grønnere by for å redusere klimafotavtrykket og for å skape en triveligere og sunnere by med mindre støv, støy, forurensning og forsøpling. Kommunen må gå foran gjennom blant annet redusert energibruk og klimanøytrale kjøretøy. Vi vil legge til rette for Trondheims kunnskaps- og forskningsmiljøer som vil lede an i å skape flere grønne arbeidsplasser. En tettere og mer urban by gjør det enklere for flere å velge kollektivtransport. Trondheim skal bli plastfri, og kommunen må vise vei ved for eksempel å fase ut plastemballasje og engangsplast til fordel for gjenvinnbare produkter. Høyre vil ha flere grøntområder og parker i bydelene. Vi må ta vare på byens grønne lunger, kulturlandskap og utfartsområder, og legge til rette for at flere kan bruke dem.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

MDG: Ola Lund Renolen.

Nå er vi snart i 2020 og vi frykter at vi ikke gjør nok. Både mål og konkrete tiltak må skjerpes i neste 4-årsperiode.

Kristelig folkeparti (KrF)

KrF: Ingrid Marie Hildrum, Geirmund Lykke, Ann-Kristin Torp Bakken.

Vi ønsker å energieffektivisere bygg, bedre gjenvinning av avfall og lagre CO2 fra forbrenningsanlegget. Vi vil også jobbe for å minske matsvinn og unødvendig forbruk.

Arbeiderpartiet (Ap)

Ap: Rita Ottervik.

Vi mener også det er viktig å legge til rette for at teknologimiljøene i Trondheim kan utvikle ny teknologi som bidrar til at det blir mulig å redusere klimautslippene.

Senterpartiet (Sp)

Sp: Marte Løvik

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SV: Mona Berger

Vi må bygge energigjerrige bygg, få på plass solceller, bruke ressursene i avfallet, fange opp CO2 fra forbrenningsanlegget og sørge for klimariktige innkjøp for å senke de indirekte utslippene. Kort sagt må vi gjøre en hel del, men det er fullt mulig dersom det prioriteres rett.

Fremskrittspartiet (Frp)