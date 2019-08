Emir og Kamelen til UKA

Det blir dobbelkonsert med bergensrapperne i Storsalen.

Det er to av de viktigste navnene innenfor norsk hip hop de siste par årene som nå er sluppet til UKA: Emir Hvidsten Hindic, den ene halvdelen av rapduoen Sushi x Kobe, og Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen. Det blir konsert med disse to samme kveld i Storsalen.

Foto: foto.samfundet.no Emir under konsert på Klubben

Førstnenvte har etter suksessen med Sushi x Kobe tatt aggresiviteten i musikken over i et mer rafinert lydbilde som soloartist. Albumet Mer av deg dukket opp i fjor, og selv om Emir kanskje ennå forbindes mest med publikumsfavoritter fra Sushi-tiden som «Tenker Feil», gir soloalbumet inntrykk av å være et soloartisten Emir er et mer voksent og følsomt prosjekt.

Kamelen er på sin side kanskje best kjent fra da han i 2015 rømte fra politiets varetekt samtidig som han slapp hiten «Si Ingenting». Siden har det blitt flere store opptredner rundt om i Norge for Kamelen, og debut-albumet Ambivalent fra 2017 viser også at han er en av de mer definerte og særegne rapperne som har kommet i fra Bergen og NMG/G-Huset i nyere tid.

Foto: foto.samfundet.no Kamelen gjestet Samfundet og Storsalen i fjor

Det nyeste tislkuddet UKE-programmet er altså to av Bergens store hiphop-stoltheter, og selv om værken Emir eller Kamelen har mange fullengdere ute ennå, vil det bli nok av publikummere som synger med i Storsalen 15. oktober.

Billetter i salg på uka.no fra 15. august 12:00