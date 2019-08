Her er Samfundets høstprogram

UKA tar over huset med eget program i oktober, men både før og etter festivalen vil det som vanlig være mye som skjer på huset.

Forrige søndag lanserte Samfundet sitt høstprogram, hvor flere artister, arrangementer og temaer for samfundsmøter og debatter ble presentert. Tilhørende semesterplakat, i en oppløsning som yter den mer rettferdighet enn her på nett, vil snart være å finne på diverse Samfundet-stands og stativer på Trondheims campus, til glede for alle som ønsker seg stilig veggpryd eller ønsker å minnes høstsemesteret på huset. Datoer og billetter til flere av arrangementene er ute på Samfundets nettsider.

Denne helga går Pstereo-festivalen av stabelen på Marinen, et steinkast unna huset. Det betyr også at samarbeidet mellom festivalen og Samfundet returnerer i form av KlubbPstereo, hvor Pstereo-artister spiller på Klubben-scenen på Samfundet etter festivalprogrammet på Marinen er over for dagen. Allerede i kveld kan man få med seg rapperen Pasha, mens i morgen er det duket for lofotbandet Lyse Netter. Senere i august kan man også få med seg punk-pop-bandet Hjerteslag og særegne Heave Blood & Die på Klubben.

Aurora spiller konsert siste helg før huset stenger grunnet UKA-forberedelser, 13.-14. september. Den første konserten fredag 13. er utsolgt, men det er i skrivende stund billetter igjen til ekstrakonserten på lørdag. Highasakite spiller også på to datoer senere i høst, 1.-2. november, og helga etter kan man få med seg både Honningbarna og Laurs Vaular i Storsalen. Fagernes Yacht Club blir en av de siste store konsertene på huset før semesterslutt. Bandet spiller i storsalen 16. november. Utenom artistene nevnt over kan man også glede seg til blant andre Sandra Kolstad, Linda Vidala & Izabell, Divest og Erika de Casier, i tillegg til bookinger som kan kunne dukke opp iløpet av semesteret og faste arrangementer som Samfundsmøter, onsdagsdebatter og temafester.

UKA har booket egne artister og satt opp egne arrangementer til festivalen mellom 3. og 27. oktober. Disse er ikke med på Samfundets semesterplakat. For info om hva som skjer på huset under UKA kan man sjekke ut UKAs egne sider.