Pstereos best kledde

Er det én plass hvor det er rom for ekstra fargerike og crazy antrekk, så er det på festival. Vi har funnet et knippe av dem på Pstereo.

Neon, frynser og glitter er bare noen av stikkordene vi plukker med oss etter et kjapt blikk over festivalområdet til Pstereo 2019. Festivalmote er en egen sjanger innen motebildet, og Under Dusken har funnet fem fasjonable festivalgjengere for fem kjappe spørsmål.

Foto: Torstein Olav Eriksen Sunniva går for holografisk fredag.

Sunniva Tønne, 23 år

Hvem/hva har du på deg i dag?

– Holografisk fredag.

Hva er "must have" å ha med seg på festival?

– Rumpetaska.

Hvem gleder du deg mest til å se på Pstereo i år?

– Girl In Red, men også Kvelertak og The Hives.

Hva er det sykeste du har opplevd på festival?

– Å ha vært med på ulike stunts for photoshoots.

Hva er ditt beste sjekketriks på festival?

– Har dessverre ingen sjekketriks å dele!

Foto: Torstein Olav Eriksen Fatin anbefaler svarte bukser som tåler å sitte i gresset på festival.

Fatin Radi, 21 år

Hvem/hva har du på deg i dag?

– Vintage fra Nederland.

Hva er "must have" å ha med seg på festival?

– Svarte bukser som tåler å sitte i gresset.

Hvem gleder du deg mest til å se på Pstereo i år?

– Jeg jobber her frivillig, så egentlig ingen spesielle. Men jeg liker den rocka stemningen her.

Hva er det sykeste du har opplevd på festival?

– Det er ikke en syk historie, men det er gøy at folk er i god stemning, og at man har mulighet til å bli kjent med fremmede.

Hva er ditt beste sjekketriks på festival?

– I det grønne tårnet kan man ringe i en telefonboks fra andre etasje og da vil noen på bakken kunne svare fra den andre telefonboksen. I går spurte jeg noen i røret om vi skulle møtes i første etasje.

Foto: Torstein Olav Eriksen Tom sverger til fannypacken på festival.

Tom Aune, 24 år

Hvem/hva har du på deg i dag?

– Jeg har på meg meg selv! Jakka er fra Carlings, Nike Air Max fra Nike, og buksa er fra Albania. Veska har jeg kjøpt i en bruktsjappe i Tromsø.

Hva er "must have" å ha med seg på festival?

– Fannypacken er viktig for å få med seg alt man trenger.

Hvem gleder du deg mest til å se på Pstereo i år?

– Carpenters Brut, der er legender.

Hva er det sykeste du har opplevd på festival?

– Det må være da jeg ble ranet av tyver i teltet mitt under Hovefestivalen i 2014.

Hva er ditt beste sjekketriks på festival?

– Jeg møtte på noen intervjuere her på Pstereo som gikk rundt og spurte folk om nummeret deres. Da tenkte jeg at det egentlig var et ganske godt sjekketriks.

Foto: Torstein Olav Eriksen Ketil går med slengbukser til vanlig, men siden det er festival har han funnet fram de røde.

Ketil Aune, 32 år

Hvem/hva har du på deg i dag?

– Jeg er veldig inspirert av 70-tallet, og siden det er festival så måtte jeg ta frem mine røde slengbukser. Jeg bruker bare sleng til vanlig også, men mest i dongeri. Men i dag måtte jeg bruke de røde!

Hva er "must have" å ha med seg på festival?

– Noe å sitte på. Jeg har med både en veske og ei jakke jeg kan bruke hvis jeg vil sitte på gresset.

Hvem gleder du deg mest til å se på Pstereo i år?

– Whitney! For to sommere siden var Light Upon The Lake-albumet deres det eneste jeg hørte på.

Hva er det sykeste du har opplevd på festival?

– På Roskilde for 9 år siden satte vi opp en "slip and slide"-vannsklie i campen vår. En dansk fyr prøvde den, og på enden av den hoppet hele kroppen opp og han landet rett på penis! Han kom tilbake dagen etter og viste oss hvordan det hadde gått, og da var hele penisen hans blå etter fallet.

Hva er ditt beste sjekketriks på festival?

– Å spørre om vi skal kline.

Foto: Torstein Olav Eriksen Emil har på seg klær og har noen sjekketriks på lager.

Emil Lindgren, 30 år

Hvem/hva har du på deg i dag?

– Klær.

Hva er "must have" å ha med seg på festival?

– Klær.

Hvem gleder du deg mest til å se på Pstereo i år?

– The Hives.

Hva er det sykeste du har opplevd på festival?

– Det kan jeg ikke si! Men en annen syk opplevelse var da jeg var vitne til at en fyr kuttet opp pulsåren sin ved et uhell fordi han skulle åpne en hermetikkboks.

Hva er ditt beste sjekketriks på festival?

– Å si: "Faen du er fin, og jeg er full". Da blir dama mest sannsynlig sur, men da svarer du med: "jeg har jo drukket for din skyld i hele kveld!".