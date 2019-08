Et etterlengtet gjensyn

Det føles deilig å endelig kunne høre norske Team Me spille live igjen etter en lengre pause fra musikken.

Etter en flere år lang pause er norgesbandet Team Me tilbake igjen, denne gang i et utvidet antall bandmedlemmer sammenlignet med forrige gang. På Pstereos største scene stiller hele åtte bandmedlemmer seg opp, og jeg tenker at det var enda godt de fikk den største scenen i dag slik at alle fikk plass. Det er et mangfold av instrumenter på scenen, hvor både x antall gitarer, to trommesett og en cello blant annet er å finne.

Les også: Fra null til hundre på null komma niks

Idet bandet setter i gang, kommer det raskt frem at bandmedlemmene har en utrolig god flyt seg imellom. De mange instrumentene på scenen finner alle sin plass i den store og fargerike samlingen. Gamle hits fra da Team Me var aktive etter sitt gjennombrudd i Urørtfinalen i 2010, spilles til publikums store glede. Blant annet gir låta «Show Me» heftige throwbacks til da indiebandet herjet på radio i sin tid.

Foto: Tomaris Semet

Vi får også høre deres nyeste tilskudd til diskografien, slik som «The Future In Your Eyes» og «Does Anyone Know How To Get To The Heart Of This» denne lørdagen. Disse forfriskende låtene går i samme stil som Team Me hadde før pausen, en pause annonserte allerede i 2012.

Det hele avsluttes med den herlige «With My Hands Covering Both Of My Eyes I Am Too Scared To Have A Look At You Now», som føles deilig å endelig høre live igjen etter den lange pausen. Det kommer tydelig frem at bandet trives på scenen, og at det er der de tilhører. Denne konserten fikk meg til å glede meg enda mer til å høre fortsettelsen av Team Me i tiden som kommer.