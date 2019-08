Møt de frivillige på Pstereo

De plukker søppel, sprer solskinn, passer på publikum, og serverer vin - de frivillige skaper festivalen.

Som på de fleste festivaler, er det de frivillige som får det hele til å gå rundt på Pstereo. I år gir omtrent 500 frivillige av sin tid for å skape opplevelser for de besøkende på Pstereofestivalen. Under Dusken har snakket med et knippe av dem.

Foto: Simon Storvig Winther

Mia, 17 år og Amalie, 17 år:

Hva jobber dere med under festivalen? Mia og Amalie: Vi plukker og sorterer søppel, og holder området ryddig.

Hvorfor valgte dere å jobbe frivillig på Pstereo?

Mia: Vi jobber gjennom Natur og Ungdom, og føler vi gjør en viktig jobb på festivalen og gjør noe positivt for miljøet.

Amalie: I tillegg er vi musikkinteresserte begge to, men for unge til å kjøpe festivalpass - så dette er en fin mulighet til å få med seg konsertene.

Hva er det beste, og det verste, med å jobbe som frivillig?

Mia og Amalie: Det beste er å få opplevd artistene, og det verste må være lukta fra søpla.

Hva er de musikalske høydepunktene for deg under Pstereo?

Mia: Fay Wildhagen og girl in red, blant annet. Amalie: The Hives blir kult. Og girl in red.

Foto: Simon Storvig Winther

Kaia, 19 år:

Hva jobber du med under festivalen?

Kaia: Jeg jobber i vinbar.

Hvorfor valgte du å jobbe frivillig på Pstereo?

Kaia: Fordi jeg fikk det anbefalt av en venninne, og det virket artig og sosialt. Og så får man nyttig arbeidserfaring.

Hva er det beste, og det verste, med å jobbe som frivillig?

Kaia: Det beste er den sosiale biten, og det å lage god stemning for de besøkende. Det verste er kanskje å bære glassene til kjøkkenet for oppvask - det er tungt!

Hva er de musikalske høydepunktene for deg under Pstereo?

Kaia: Jeg har fri på lørdag, og gleder meg til alle konsertene den dagen!

Foto: Simon Storvig Winther

Mats, 21 år:

Hva jobber du med under festivalen?

Mats: Jeg jobber som vakt, så jeg er egentlig litt over alt - der jeg trengs.

Hvorfor valgte du å jobbe frivillig på Pstereo?

Mats: Mest for å ha noe å gjøre. Jeg synes også det virker interessant å jobbe i Securitas, så jeg tenkte dette var en fin anledning til å teste ut det å jobbe som vakt.

Hva er det beste, og det verste, med å jobbe som frivillig?

Mats: Det beste er å møte folk, og når jeg får tilbakemeldinger på at jeg gjør en bra jobb. Det verste er kroppsvisittering.

Hva er de musikalske høydepunktene for deg under Pstereo?

Mats: Jeg er egentlig ikke så opptatt av musikken - jeg er her mest for å ha sosialt og artig å finne på.

Foto: Simon Storvig Winther

Aurora, 22 og Gry, 22 og Hanna, 26

Hva jobber dere med under festivalen?

Gry, Hanne og Aurora: Solskinnspatruljen, som vil si at vi deler ut frukt, kaffe, og sånt til de andre frivillige, og passer på at det er god stemning.

Hvorfor valgte dere å jobbe frivillig på Pstereo?

Aurora: Kjæresten min jobber for Pstereo, så jeg ble med gjennom han fordi jeg syntes det virket gøy.

Gry: Man blir kjent med mange nye folk, får høre masse bra musikk, og det er givende å hjelpe til. Det er kult å se hvordan det foregår “behind the scenes” på en festival, og man føler at man er en del av å lage noe større enn seg selv. Pluss at man får festivalpass da, det er veldig greit.

Hanna: Jeg jobbet frivillig på Bakkefestivalen, noe som gav mersmak. Og så er det gøy og sosialt, man møter mange nye folk.

Hva er det beste, og det verste, med å jobbe som frivillig?

Gry: Det verste er hvis man får vakt klokken åtte om morgenen i regnet. Det beste er at vi er så mange som gir av tiden vår for å skape festivalen. Man får en tilknytning til det man gjør, og det er fint å kunne nyte god musikk sammen med de andre.

Hanna: Det verste er hvis man får veldig sene vakter.

Aurora: Det beste er at alle som jobber her er så hyggelige!

Hva er de musikalske høydepunktene for deg under Pstereo?

Gry: girl in red, Team Me, og Tusvik & Tønne.

Hanna: girl in red og Valentourettes.

Aurora: Fay Wildhagen og Lemaitre.