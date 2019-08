Pønkete og proppfullt av potensiale

Etter Pstereokonserten å dømme er det lett å se for seg at Combos snart skyter fart.

Etter å ha spilt i undergrunnen siden i fjor høst har Trondheimsbandet Combos gitt ut et godt knippe singler, deriblant «Sushiramenbruceleewutangclan» som kom i sommer. På pstereo spilte de en artig, men likevel rå konsert på Veitascenen.

Bandet bærer fremdeles preg av å være ungt. Vokalist Axel Møller Olsen virker til tider litt fjern, og han eier ikke scenen helt enda. Han har en gi faen-holdning som passer rocken fint, men energien er ikke helt på topp. Et eksempel er når han prøver å ta av seg en genser midt i refrenget på en låt og mister en del av teksten. Dårlig planlegging.

Combos koser seg ihvertfall uansett om de ikke eier den helt enda, og de finner på mye gøy på scenen. Køddete sanger på entre og sorti, et kor som høres ut som en gjeng pirater, og bursdagssang er bare noen eksempler. Publikum later til å storkose seg med dette, og noen prøver til og med på noen tapre forsøk på mosh til tross for at klokken er før seks på kvelden.

Det er tydelig at Combos har et talent for den skitne, hjemmesnekra, fete men likevel melodiøse og vakre rocken som Storbritannia er ledende leverandører for. De kan bli Norges bidrag til trenden, og de kan bli store.

Albumet neste år vil forhåpentligvis bringe med en del spillejobber, og jeg håper de holder seg i Trondheim så vi kan følge med på utviklingen. Dette er et band det verdt å holde et øye til, og jeg håper og tror at de bare kommer til å bli bedre og bedre live.