Ydmyk og rå rap

Selv om kanskje ikke flertallet av publikumet på Marinen kjenner Little Simz enda, hindrer det henne ikke å spre energi og engasjement.

Little Simz representerer nok det største hip hop-innslaget på Pstereoplakaten i år, men i det hun entrer scenen, virker det ikke som mange på Pstereo har rukket å få med seg hvem rapperen fra England er. Kjernen fremst blant publikum setter likevel i gang høye rop når hun starter i gang konserten med rap gjennom en megafon.

Sammen med sitt band kledd i helhvit viser Little Simz at det ikke bare er lynrask rap hun behersker, når hun drar frem bassgitaren og fyrer i gang et litt stivt publikum ut i dans. Med hennes nyeste album Grey Area ferskt i minnet, er det en svært talentfull og energisk artist som kun smitter over gode vibber til oss foran Kanonscenen. Det er rå og ærlige tekster som spyttes ut, og det er liten tvil om at Little Simz stiller med viktige budskap.

Til tross for at de færreste som har kommet seg ut til Marinen i kveld ser ut til å kjenne artisten fra før, mestrer Little Simz å involvere og engasjere publikum i sang og dans. Spesielt hiten «Selfish» får de fleste til å rekke hendene opp i lufta og danse med.

Rapperen uttrykker flere ganger sin takknemlighet for å få spille på et sted som dette, og takker blant annet barndomshjemmets nabo i Nord-England for å ha holdt ut med øvingen hennes som ung. Det er en ydmyk og ekte Little Simz som stiller på Pstereo i dag, men jeg håper neste gang jeg ser henne at flere av de rundt meg har rukket å verdsette musikken hennes i større grad på forhånd.