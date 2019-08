Pstereo kutter én dag etter et utfordrende år

Neste år skal festivalen vare i bare to dager.

Dette melder Adresseavisen.

Det var i 2016 festivalen utvidet det originale formatet med to dager til tre.

– Bakgrunnen til at vi går tilbake til to dager er at vi lytter til publikumet vårt. Pstereo var en todagersfestival i ni år. Det tiende året skulle vi gjøre noe spesielt og utvidet til tre dager, det ble godt tatt i mot og var en kjempesuksess. Nå har vi holdt på med tre dager i fire år og det er kanskje litt mye for folk, sier festivalsjef Bård Flikke til Adresseavisen.

Valget om å gå ned til to dager i stedet for tre ble ifølge Adresseavisen tatt for omtrent et halvt år siden. Da var planleggingen av neste års festival godt i gang.

Flikke forteller at årets festival har vært utfordrende, med headliner-frafall og lavere besøkstall.

LES OGSÅ: Underworld tar over headlinerplassen på Pstereo etter Prodigys tragiske avbud

– Vi har vært bortskjemt med at Pstereo har vært utsolgt i en årrekke. I år har vi hatt litt mindre besøk enn vi gjerne skulle ønsket. Det kommer ikke til å bli et godt resultat økonomisk, men som gjennomføring var det helt fantastisk, sier festivalsjefen til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Årets festivalmote på Pstereo

LES OGSÅ: Møt de frivillige på Pstereo