Anne Borg kommer til å søke på rektorjobben

Kan komme til å bli den første kvinnen ansatt i jobben som rektor.

Etter at Gunnar Bovim annonserte sin avgang som rektor er diskusjonen om hvem som skal overta ledelsen av norges største universitet i gang. Anne Borg, som blir konstituert rektor etter Bovims siste dag på jobben 21. august, forteller nå til Universitetsavisa at hun kommer til å søke på jobben.

Anne Borg har i likhet med de to forrige ansatte rektorene ved NTNU, Gunnar Bovim og Torbjørn Digernes, bakgrunn fra den realfaglige delen ved NTNU. Borg er utdannet fysiker og er tidligere dekan ved fakultet for naturvitenskap, samt prodekan for utdanning ved samme fakultet.

Siden 2005 har rektorer ved NTNU blitt tilsatt og ikke valgt som i tidligere år. Dette, sammen med fusjonen i 2016, har gitt rektorstillingen mye makt.

Diskusjonen framover vil trolig handle om hvorvidt tiden er inne for en kvinne i rollen som rektor, og om en person med bakgrunn fra de mer samfunnsvitenskapelige delene av NTNU skal få lede organisasjonen.