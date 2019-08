Dekan ved Fakultet for økonomi ønsker å bli NTNUs neste rektor

Monica Rolfsen er den andre som melder sitt kandidatur for stillingen.

Monica Rolfsen, nå dekan ved Fakultet for økonomi ved NTNU ønsker å søke på rektorstillingen når den blir utlyst. Det melder Universitetsavisa.

Som kvalifikasjoner peker hun ifølge Universitetsavisa på at hun er leder for et faklultet som inkluderer alle campuser og alle de tidligere høyskolene, et NTNU i miniatyr. Hun peker også på sin faglige bakgrunn som en ressurs når det gjelder å jobbe smartere og mer effektivt etter Avbyråkratiseringsreformen.

Manglende ledere fra Dragvoll?

Det har vært uttrykt spørsmål om en mangel på ledere med bakgrunn fra Dragvollfagene. Avtroppende rektor Gunnar Bovim hadde en bakgrunn fra Det medisinske fakultet, mens hans forgjenger kom fra det daværende Fakultet for ingengiørvitenskap. Rolfsen mener hun ikke bare vil være enda en fra Gløs.

– Jeg mener jeg er rimelig tverrfaglig. Jeg er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi, men faget organisasjon og ledelse går jo over i sosiologi. På den tiden jeg var instituttleder hørte jeg til på daværende Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Så jeg kjenner alle de miljøene veldig godt, og representerer i så måte bredere enn bare Gløshaugen, sier hun til Universitetsavisa.

Tidligere har den nå konstituerte rektoren, Anne Borg, som har en bakgrunn fra Fakultet for naturvitenskap annonsert at hun kommer til å søke på jobben som rektor.