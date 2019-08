Ylvis til UKA

Etter fem år returnerer The Expensive Jacket Tour til Dødens Dal.

Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker er etter flere år i rampelyset kanskje blitt Norges mest kjente komikerduo. Siden deres debut i 2000 har de folkekjære artistene har stått bak en rekke minneverdige øyeblikk, ofte i forbindelse med TV-programmer som I Kveld med Ylvis og Norges Herligste.

Duoen fikk internasjonal oppmerksomhet etter at hjerneormen «The Fox» tok Youtube og internett med storm i 2014 og har i skrivende stund 871 millioner avspillninger på Youtube. Den norske hiten endte i sin tid opp på sjetteplass på Billboard top 100, en bragd som kun er slått av A-ha.

Da Ylvisbrødrene i 2014 tok med seg The Expensive Jacket Tour til Oslo Spektrum teltet publikummere utenfor for å få de beste plassene. Nå gjenoppstår det kritikerroste showet og opptrednen deres i Dødens Dal vil være den eneste gangen konseptet framføres i 2019. Det er med andre ord duket for en ekslusiv opplevelse denne UKE-kvelden.

Billetter er i salg 23. august 12:00 på uka.no