UKA «returnerer» til Cirkus

UKA 2019 vil delvis foregå i et sirkustelt oppkalt etter Studentersamfundets hjem mellom 1912 og 1929.

Mellom 1912 og 1929 hadde Studentersamfundet i Trondhjem sitt hjem i Cirkusbygget i Prinsens gate. Dette var før dagens Studentersamfund ble reist, delvis basert på den samme sirkusestetikken man kan finne i Storsalen.

Nå vil mange av UKAs arrangement i 2019 arrangeres i et sirkustelt på fengselstomta som bærer det samme navnet. Teltet leveres av et nederlandsk firma som leverer teltet som tidligere har blitt brukt på andre festivaler, så kanskje vil noen kjenne seg igjen. Tidlidgere ble et lingende telt brukt på Pstereo.

– Det falt veldig naturlig for oss å vise tilbake til vår egen historie med navnet når teltet ser ut som et sirkustelt og vi har en egen identitet som også er knyttet til cirkus. Vi lover god sirkusstemning, med show og magi, sier pressekontakt i UKA, Eirik Sande.

Teltet vil åpnes med NTNUI dans, Strindens Promenadeorkester trylleshow med utbryterartisten Lord Christian og dragshow med artisten Brittany Fierce 3. oktober. Senere vildet også være vitenskapsshow med Andreas Wahl og hypnoseshow med Torgrim Holte.

