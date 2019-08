Grelle farger i vinden

NTNUI har fått nytt flagg, denne gangen uten logo. Flagg-entusiaster feirer seieren.

Over Elgeseter bro vaier nå et nytt grønt, gult og svart flagg som de fleste vil gjenkjenne som NTNUI sitt på fargene. Flagget henges opp for å markere starten på arrangementet Aktiv Campus-uka. Tidligere hadde idrettsgruppen et grønt flagg med logo på, men hvorfor trengte de et nytt?

Foto: Torstein Olav Eriksen Lindboe synes ikke flagg-fargene er de peneste, men det er hva de representerer som gjelder.

Den tidligere NTNUI Volleyball-spilleren og flagg-entusiasten Frédéric Lindboe forklarer at flagget de vaiet med før ikke holdt god nok standard sammenlignet med andre flagg.

– Intet flagg med respekt for seg selv har navnet sitt skrevet på flagget.

Så hva kjennetegner egentlig et godt flagg? Lindboe forklarer at det er flere enkle kriterier som bør oppfylles: Det skal være enkelt å huske for alle, ha god symbolikk og bruke få farger. Helst skal det også følge generelle estetiske konvensjoner.

– Det nye flagget er vel ikke så symbolsk, men det er allerede knyttet sterkt til NTNUI-identiteten, så det trengs heller ikke. Fargene er stygge, men de er våre, sier Lindboe.

Det nye flagget ligner også veldig på flagget til den tidligere staten Tanganyika, som byttet flagg da de slo seg sammen med øyene Zanzibar og Pemba og dannet Tanzania i 1964.

Flagg gir fellesskap

Flaggets farger kan spores tilbake til da NTH ble slått sammen med AVH. Dette innebar selvsagt at idrettsforeningene også måtte slå seg sammen. Grønt, gult og svart var NTHI sine farger, mens AVHI var rødt. I dag er den eneste hyllesten til gamle AVH den røde halvsirkelen på logoen.

– Det mest kontroversielle med dette flagget er vel at rødfargen er fullstendig neglisjert, forklarer Lindboe.

Han oppfordrer også andre grupper og foreninger til å lage egne flagg. Selv har han allerede laget utkast til nytt UKA-flagg, som for øyeblikket enda har logoen på flagget. Han mener alle som samler seg i et fellesskap bør ha et flagg som forener dem.

– Flagg er så viktig! Ikke fordi tøybiten i seg selv er viktig, men samholdet det representerer. Det er som å se det norske flagget på 17. mai, den følelsen av kameratskap.

Kommunikasjonsansvarlig for NTNUI, Oskar Gårdsrud Paulsrud, er stolt over flagget som representerer NTNUI. Styret likte forlaget så godt at de også har kjøpt vimpler til både studenthyttene og koiene sine.

– Flagget representerer og forsterker vår identitet som NTNUI, sier han.