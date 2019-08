Brockhampton - GINGER

Det er et deprimert, men fremdeles kreativt Brockhampton som møter oss med deres ferskeste album GINGER denne sensommeren.

Det har gått mindre enn ett år siden sist vi fikk servert en fullengder fra den amerikanske rapgruppa Brockhampton, og denne sensommeren har de gitt ut deres femte studioalbum GINGER. Det råder liten tvil om at det selverklærte boybandet har vokst siden deres store gjennombrudd med albumtrilogien SATURATION, hvor både eneren, toeren og treeren ble utgitt for bare tre år siden. Siden den gang har vi også fått albumet iridescence fra gruppa, som dessverre gikk raskere i glemmeboksen enn forgjengerne.

Allerede ved første spor lyser det klart frem at GINGER bærer et preg av depressivitet. «NO HALO» er likevel et klart høydepunkt fra albumet, som oser kvalitet, men på en annen måte enn vi kjenner Brockhampton fra tidligere album. Denne gangen opptar sterke tekster og nydelige vokaler og koring hele oppmerksomheten min idet albumet settes i gang.

Selv om bandmedlemmet Kevin Abstract slapp soloalbum i april, var Brockhampton raskt ute med å annonsere deres neste plate ikke lenge etter. Låta «BOY BYE» går i motsetning til «NO HALO» i en mer gjenkjennelig stil fra gutta. Rask rap og rare rim, for ikke å glemme et bredt utvalg effekter ut gjennom låta. Dette er nok også det nærmeste Brockhampton kommer en banger fra albumet.

En mer nedstemt låt er tittelsporet «GINGER». Den preges av et mer pop-orientert uttrykk som forsterker en stereotypisk boyband-merkelapp, men likevel fungerer den godt i sin helhet.

Det er få skikkelige bangere å velge mellom på GINGER, og det kan på ingen måte sammenlignes med SATURATION-trilogiens suksess. Trolig vil albumet bli glemt like fort som iridescence. Men selv om gjengen kanskje er deprimerte, er de fremdeles veldig kreative, og jeg skal nok rekke å verdsette dette albumet en stund til før jeg går videre med livet mitt.