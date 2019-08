Regjeringen bevilger millioner til NTNU, men ingenting nytt om nybygg

Under fredagens pressekonferanse ble det lovet 55 millioner til Ocean Space Centre og 40 millioner til campusprosjektet.

Kunnskap, kompetanse og tverfaglighet var stikkordene da statsminister Erna Solberg (H) la fram en smakebit på Statsbudsjettet i Tyholttårnet fredag kveld.

Under pressekonferansen kom det blant annet fram at Ocean Space Centre, som er et planlagt forskningssenter for havromsnæringene med fokus på utdanning og teknologiutvikling, får tilført 55 millioner kroner.

– Ocean Space Centre er et nasjonalt prosjekt, men det skal altså ligge i Trondheim, fortalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til en forsamling bestående av både presse og univeristetstopper.

I tillegg til satsningen på Ocean Space Centre, kunne forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøe bekrefte at det også bevilges "40 friske millioner" til campusprosjektet.

Rektor Anne Borg sier dette er gode nyheter for NTNU, og trekker fram potensialet i et mer tvrrfaglig forskninsmiljø i en kommentar til Under Dusken.

– Med en samling av campus vil humanister, samfunnsvitere og teknologer kunne jobbe tettere, og berike hverandre og den utdanningen vi kan ha i framtiden.

Det har tidligere vært usikkerhet rundt campusprosjektets plass i det kommende statsbudsjettet. Adressa kunne i sommer melde at det var fare for at prosjektet skulle utsettes til neste år dersom tilstrekkelige bevilninger ikke ble gitt.

Usikkert om nybygg

På spørsmål fra Under Dusken om det er bevilget penger til nybygg på Samfundet svarer forskning og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at dette ennå er uvisst.

– Der får vi si som vi sier til de fleste: alle må vente til statsbudsjettet kommer! Men vi har mottatt budskapet fra studentene.

Leder av Studentersamfundet Frida Jerve stilte seg positiv til bevilgningene, men håper at Samfundet ikke blir glemt i byggeplanene.

– Dette er en veldig bra dag for NTNU og for Trondheim som by! Ocean Space Centre og campus er viktige prosjekter som har pågått i lengre tid, men vi mener jo at vi er en del av campus og dermed bør være med i campusutvikingen.