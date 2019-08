Tool - Fear Inoculum

Mektig og mystisk trer et voksent progmetallband fram i fra mørket.

13 år skulle det ta før Tool endelig kom med oppfølgeren til fjerdeplata 10 000 Days. Årevis med personlige og rettslige problemer fikk fansen til å tvile på om det noen gang ville komme mer fra det Los Angeles-baserte progmetallbandet, men nå som Fear Inoculum endelig har landet i CD-hylla og på strømmetjenester, viser det seg at det har vert verdt ventetiden.

Det er allerede ved første gjennomlytt klart at Fear Inoculum er et ganske annet barn enn tidligere utgivelser, med både tempo og konstruksjon av låtene tonet noe ned. Borte er den rotete, men underholdene galskapen fra tidligere i karrieren. Den er erstattet med mektige oppbygninger mot seige gitarrdrevne midtpartier i låter som ofte passerer timinutters-merket. Tool klarer også på denne plata å strekke grensene for hva som er mulig å få til innenfor et tradisjonellt rockeutrykk, og da er en spilletid på mektige 186 minutter lett å tilgi.

Tool har blitt kalt "det tenkende menneskes metallband" med rette og Fear Inoculum er som andre Tool-utgivelser kanskje ikke det du ville ha satt på under et vors i fadderuka. Samtidig er dette et album en må sette av tid til å høre og det er uten tvil en investering som er verdt det. Lydbildet er så enormt detaljert at en kan høre samme låt flere ganger og likevel finne noe nytt. Såpass dybde og kompleksitet som Tool utviser på denne utgivelsen er sjelden vare, nesten uansett sjanger.

Det er tilslutt noe såpass særegent og merkelig over Tool at det blir vanskelig å ikke dukke langt ned i dette kaninhullet. Før har de snodige tidssignaturerene og mystiske tekstene fått fansen til å lete etter skjulte budskap i musikken og det kommer definitivt til å skje denne gangen også. Det vil nok ta måneder, kanskje år, før de har fullstendig pakket ut Fear Inoculum. Dette er et enormt album rett og slett, en skikkelig gavepakke til fansen.