En silkemyk start på helga

Lil Halima gjør et trofast publikum på Festningen lette på tå.

Tidlig på fredagsprogrammet for årets festival på Festningen i Trondheim, finner vi artisten med den mest silkemyke stemmen, Lil Halima. Oslojenta har de siste par årene fått økende oppmerksomhet for sin RnB- og soulorienterte musikk, og i fjor slapp hun sitt EP-en Love songs for bad lovers.

Lil Halima, som allerede har rukket å bli nominert for Spellemannsprisen innen sjangeren urban, møter et noe blissent publikum på festningen denne fredagskvelden. Hun starter opp med låta «Take Me To Your Planet», som ble utgitt tidligere dette året. Vi får også servert hits fra fjorårets EP, som faller i god jord hos alle som har stilt seg opp fremst foran scenen.

Personlig synes jeg låta «Who do you love» gjør seg spesielt seg godt på en sensommerkveld som denne. Det er en ektefølt og deilig låt som gjør seg godt. Også «Jasmine», som er en følsom låt om kjærlighetsbrudd og uventet vennskap, er noe jeg anser som et av høydepunktene fra konserten.

Det hele avsluttes med singelen «Train», som virkelig fikk Lil Halima på musikkartet da den ble utgitt i fjor. På dette punktet har flere publikummere samlet seg foran scenen, men en god del babling i bakgrunnen er likevel noe som dessverre preger konserten.

Det er kanskje få som har møtt opp tidlig nok til å få med seg Lil Halima under årets festival på Festningen. Men den lille kjernen som har møtt opp, er lette på tå, og det er lav terskel for å ta til dans foran scenen. Lil Halima gjør det lett å kose seg på festival, og gir uten tvil mange feel-good-vibber idet helga på Festningen begynner.