Lengsel etter mer Myra

Her oser det av selvtillit: Det er få kulere damer enn dette.

Etter en noe problematisk og trang vei inn i den inngjerdede 'golden circle' foran de to scenene på Festningen, kommer jeg meg omsider foran scenen hvor en av mine favorittbergensere har entret. Rapperen Myra starter opp showet med sin singel «Stylist», som ble en kjent radiohit da den ble utgitt tidligere dette året. Den fungerer godt til tross for at få har kommet seg inn til det inngjerdede området.

Det er lett å la seg trollbinde av Myras attitude og tilstedeværelse. Hun har en egen evne til å glamme opp enhver låt til å spre bare gode vibber, noe som lett smitter over på oss foran scenen. Spesielt låtene «Hold An» og «Føler Meg Selv» gjør seg godt blant et festglad publikum.

Hennes ferskere singler gjør seg ikke like passende til dagens konsert, og jeg lengter etter låter som for eksempel «Link Opp». Men å få høre ferskere musikk fra bergensrapperen er også en gledelig overraskelse, og teaser til en god musikkhøst vi har i vente.

Myra oser av sensualitet og selvtillit, og bare ved å være til stedet på konserten gjør meg empowered. Hun avslutter konserten med «Ekstremsport», ei låt inspirert og samplet av Nellys «Ride Wit Me». Den får de fleste blant publikum til danse sammen med Myra og bandet, og var akkurat det som skulle til for å lengte etter enda mer av Myra i kveld.