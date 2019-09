Arbeiderpartiet vil kapre klimavelgeren

Da Jonas Gahr Støre besøkte Storsalen fredag var han innbitt på å være den forenende og nyanserte lederen som partiet forlanger at han er.

På spørsmål om hva hans fremste, framtidige mål er, svarte partilederen at det er «Å lykkes med å få klodens klima på rett kjøl».

– Det er klart at mange mennesker er redde og urolige. Det er grunn til det, sier Gahr Støre til Under Dusken.

Mange tenker at krav om gjennomføring, prosentkutt og årstall kan overskygge spørsmålet om hvordan man skal løse klimaproblemene. Gahr Støre har derimot tro på at industri er svaret.

– Nye måter å produsere ting på, nye måter å gjenbruke ting på og nye måter å bruke energi på. Alt det er industriutvikling, og vi må satse på de unge som vil finne løsninger i denne delen av samfunnet, sier partilederen.

Foto: foto.samfundet.no Lønnsomhet: Det må lønne seg å bli klimavennelig, mener Støre.

Klima som ramme, ikke som sak

Tidligere har ikke Arbeiderpartiet profilert seg som et tydelig klimaparti. Nå vil Gahr Støre mobilisere klimavelgerne.

– Selve utslippene kommer aldri til å gå ned på grunn av et politisk vedtak, eller ved at man skrur på en bryter. Vi må gjøre det lønnsomt å gjøre de riktige tingene, og vice versa, sier han.

– Samtidig må vi unngå at dette skjer på en slik måte at noen i landet sier at «dette melder jeg meg av, for dette rammer ikke meg». Derfor må det være rettferdig, sier Støre.

Under vorset i Storsalen var partilederen nøye på å forklare hvilke rammer som definerer hans og partiets overbevisning i ulike saker.

– Klima er ikke en sak. Det er en ramme som definerer alle andre saker, forklarte han de oppmøtte studentene.

Lønnsomt å være svart/hvitt-parti

Arbeiderpartiet har ligget lavt på meningsmålingene før høstens valg. De siste dagene har partiet vært helt nede mot 20-tallet på meningsmålingene. Støre virket likevel trygg på at den sosialdemokratiske modellen vil kunne produsere en miljøpolitikk som de fleste kan stille seg bak.

Om Arbeiderpartiets nedgang hadde ikke partilederen stort mer å si enn at politikken svinger og tidene endrer seg. På kort sikt kan det derfor være lønnsomt å være et svart/hvitt-parti.

– Sosiale medier gjør at man må jobbe på nye måter for å nå ut med politikken. Slike møter som dette i Storsalen er en fin og ekte måte å møte folk på, sier Støre.

– I en tid med færre tradisjonelle medier må vi finne nye måter å nå folk på. Det er viktig for demokratiet.

Når det gjelder studentpolitikk forteller Støre at Arbeiderpartiet stiller seg bak regjeringens arbeid med 11 måneders studiestøtte.

– Jeg er ikke imot at en student jobber i studietiden. men om det vil si at flere bruker lengre tid på utdanningen er det dårligere for både studenter og for samfunnet. Vi vil derfor se på nivået på stønaden, altså hvor mye som utbetales, ut fra å få flere til å gjennomføre på normert tid.