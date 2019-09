NTNUI-flaggene er borte

Det er nå ingen flagg igjen på Elgeseter bru, men NTNUI tar det som et kompliment.

Flaggene som ble kjøpt inn og hengt opp for å markere starten på Aktiv Campus-uka har de siste dagene forsvunnet en etter en. Av 28 flagg som ble hengt opp, er det nå ingen igjen.

– På fredag morgen var det fem flagg igjen, sier flagg-entusiast og volleyball-spiller Frédéric Lindboe.

Lindboe mistenker studenter for ugjerningen, men tar det som et stort kompliment og frydes over at så mange vil ha flagget. Flagg-stjeling er ikke et ukjent fenomen, og han sammenligner blant annet situasjonen med hvordan Rosenborg-fans stjeler flaggene til sin egen fotballklubb.

Sterk bergingskultur

Flaggene har blitt stjålet fortløpende etter at Under Dusken først skrev om dem på onsdag, men heller ikke leder for NTNUI, Edvard Andersen ser på de stjålne flaggene som et problem.

– Slik som jeg kjenner Trondheimsstudentene er dette ikke noe nytt. Bergingskulturen er sterk blant studentene her oppe, sier Andersen.

Han synes det både er forventet og gledelig, og tar det hele som et kompliment. Flaggene skulle i utgangspunktet henge oppe til mandag ifølge Andersen, men flaggstengene på Elgeseter bru er nå tomme.

NTNUI har ikke tenkt å begynne å selge NTNUI-flagg med det første.