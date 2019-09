Siste mote fra Festningen

Under Dusken har møtt noen av de best kledde under årets festival.

Festningen er spekket med festivalglade mennesker, og sprikende farger, glitter på kinnbena samt dyreprint er noe av trendene man kan se under årets festival. Under Dusken har fanget opp noen av de mest moteriktige på festivalens siste dag, og stilt dem fem korte spørsmål.

Foto: Jonas Halse Rygh Thomas går for friluftsantrekk og mener det er viktig å være hyggelig mot andre.

Thomas Pedersen, 44 år.

Hva har du på deg i dag?

– I dag har jeg på meg et friluftsantrekk. Ull også, det er viktig når man går mye rundt på én dag.

Hva inspirerte deg til å ha på deg dagens antrekk?

– Akkurat i dag fokuserte jeg på komfort.

Hva er din must have å ha med seg på festival?

– Fannypacken fordi den har plass til alt jeg trenger; penn, papirer og andre viktige ting.

Hvem gleder du deg mest til å se spille i dag?

– I dag er det David Guetta, men Karpe i går var også et høydepunkt siden jeg ikke hadde sett de spille på flere år.

Hva er din beste sjekkereplikk på festival?

– Jeg jobber her, og da er det viktigste å være hyggelig mot andre, og ikke være for pågående.

Foto: Jonas Halse Rygh Netting og neon preger antrekket til Marina.

Marina Pettersen, 20 år.

Hva har du på deg i dag?

– En hullete bukse med nettingstrømpebukse under, en neonfarget topp, pelsjakke og en bøttehatt.

Hva inspirerte deg til å ha på deg dagens antrekk?

– Jeg vet ikke helt, men jeg er veldig glad i neongrønt. Synes også det er veldig kult med nettingstrømpebukser!

Hva er din must have å ha med seg på festival?

– En powerbank til mobilen og klær som er varme nok.

Hvem gleder du deg mest til å se spille i dag?

– Zara Larsson og David Guetta.

Hva er din beste sjekkereplikk på festival?

– Det kan jo være greit å starte med et kompliment for antrekket.

Foto: Jonas Halse Rygh Vahiny sverger som andre til fannypacken og gleder seg til David Guetta.

Vahiny Gnanasekaran, 20 år.

Hva har du på deg i dag?

– I dag har jeg på meg en velourtopp som jeg byttet til meg på en klesbyttedag, nettingtoppen har jeg lånt av en venninne, bukse fra H&M, og noen slitte sko!

Hva inspirerte deg til å ha på deg dagens antrekk?

– En venninne av meg hadde på seg en gjennomsiktig topp her på festivalen i går, så jeg tenkte å ta på meg det motsatte i dag. Dessuten er det en god og varm polyestergenser jeg har på meg i dag, og det er viktig når det kan bli kaldt.

Hva er din must have å ha med seg på festival?

– Fannypacken som har plass til alt!

Hvem gleder du deg mest til å se spille i dag?

– David Guetta, mest på grunn av sangene hans fra 2010, som er en skikkelig walk down memory lane.

Hva er din beste sjekkereplikk på festival?

– Det må være å si til noen: "Har jeg sett deg før? For jeg tror du er min fremtidige mann!"

Foto: Jonas Halse Rygh Guri går for en sommerlig og behagelig stil på festival.

Guri Haugen, 25 år.

Hva har du på deg i dag?

– Noe behagelig.

Hva inspirerte deg til å ha på deg dagens antrekk?

– At det skulle være sommerlig.

Hva er din must have å ha med seg på festival?

– En veske som får plass til alt så du slipper å rote rundt i lommene.

Hvem gleder du deg mest til å se spille i dag?

– Det var egentlig Karpe i går! Men i dag må det nok være Zara Larsson.

Hva er din beste sjekkereplikk på festival?

– Sjekkereplikken min nåværende kjæreste prøvde på meg for flere år siden var å spørre meg hvor det var jeg skulle ut den kvelden, og da jeg spurte han om det samme, svarte han; "jeg skal dit du skal!"

Foto: Jonas Halse Rygh Herman blander neon og tradisjonelt i sitt antrekk.

Herman Strand, 20 år.

Hva har du på deg i dag?

– Neon blandet med noe tradisjonelt. Jeg har også en refleksdetalj på cardobuksene og cat-eye-solbriller.

Hva inspirerte deg til å ha på deg dagens antrekk?

– Jeg ville ha en oppgradering fra da jeg var her i fjor, da kjørte jeg en litt daffere stil. I år ble jeg mer inspirert av årets mote generelt.

Hva er din must have å ha med seg på festival?

– Vesken min, og en fulladet powerbank!

Hvem gleder du deg mest til å se spille i dag?

– Zara Larsson!

Hva er din beste sjekkereplikk på festival?

– Jeg opplevde en gang at noen spurte meg om jeg ville ha pølse, og da jeg svarte at jeg er vegetarianer, svarte han: "men jeg har banan og da".