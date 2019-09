Polert hit-kavalkade

Zara Larsson beviser at hun er en powerwoman av en popstjerne, selv om det hele blir litt upersonlig.

Festningen er så godt som fullsatt i det én av Sveriges aller største popstjerner entrer scenen. Zara Larsson har herjet på hitlistene i Norge og internasjonalt siden hennes gjennombrudd med låta «Uncover» i 2013, og har siden sluppet to studioalbum. Showet settes i gang med hennes «Symphony», som må kortes ned for å få plass til enda flere komprimerte hits som følger. Her er det en ekte hit-machine vi snakker om.

Zara Larsson fremstår som om hun virkelig har hele pakka. Mye energi, feilfri vokal og nye koreografier til hver låt, sammen med en dansegruppe på scenen. Og det er liten tvil om at hun blir godt mottatt av publikummet, som synger høyt med på låter som «Ruin My Life», «Never Forget You» og «Don’t Worry Bout Me».

Hun tar seg også tiden til å hedre sin avdøde kollega Avicii med å synge låta hans «Wake Me Up». Høydepunktet for mange blant publikum virker likevel som hiten «Lush Life» fra 2015, som gjør publikum elektriske.

Som sagt blir vi servert hit etter hit som på et rullebånd, og det er nok også med en bismak av at det hele fremstår som fabrikkert. Det er få pustepauser gjennom showet, og Zara Larsson kommuniserer lite med publikum i overgangene mellom låtene. Dette er nok blitt gjort hundrevis av ganger før.

Hun skal likevel ha skryt for å gi oss det mest forberedte og varierte sceneshowet under Festningsfestivalen, og hun får samtidig det hele til å se enkelt ut. At det hele blir avsluttet med fyrverkeri skulle vel egentlig bare mangle.