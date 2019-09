Vi trenger flere studentboliger!

Mangel på studentboliger presser studentene ut på det private markedet. Dette gir store utslag i et presset studentsbudsjett.

For noen uker siden begynte flere tusen studenter på et nytt og sikkert spennende studie. Hverdagen som student kan de første ukene være både utfordrende og veldig hyggelige. Alt fra hvordan en lager en toga til toga-festen, til hvordan en skal ha råd til å betale både husleie og øl kan være utfordringer som kommer opp. Utfordringene med å lage en toga kan en raskt finne ut, men den med å holde studentøkonomien i sjakk er derimot litt verre.

Hvert år står flere tusen studenter i bolig kø hos studentsamskipnadene. Tall fra Studentsamskipsnadsrådet viser at 10 176 studenter står i kø for å få studentbolig. Det er 7315 færre enn i begynnelsen av måneden, men tallet er fortsatt urovekkende høyt.

Bare i Trondheim står rundt 2000 av studentene som har søkt om studentbolig uten tilbud. Mange av disse studentene kommer til å bli presset ut på det private boligmarkedet der leieprisene gjerne ligger noen tusen kroner høyere enn hos studentsamskipnadene. En liten økning i boligprisene kan fort for en student være avgjørende for om det blir middag neste dag.

Det mangler ikke på tilfeller av studenter som går rett fra en nattvakt til en forelesningssal, bare for å dra til en ettermiddagsvakt etter skoledager en slutt. Dette for å få studentøkonomien til å gå opp. Når vi bruker milliarder av skattekroner på lang utdanning, er det trist at pengene går til spille på grunn av slitne studenter. Flere boliger med priser tilpasset den faktiske studentøkonomien ville vært med på å løse dette.

Det blir hvert år flere studenter, og det er helt nødvendig at noe gjøres for å minske etterslepet på studentboliger. Regjeringen må forplikte seg til å bygge minst 4000 boliger per år slik at det blir sikret at minst 20% av studentene får en studentbolig.

Samtidig må kommunen ha et mål om å selge tomter billig til studentsamskipnadene for å holde kostnadene nede. Studentene gjør Norge til et rikere samfunn ved at de bidrar til å skape og fylle fremtidens arbeidsplasser. Utfordringene deres bør derfor holde seg til om de står på eksamen og hvordan de lager en toga til toga-festen, ikke hvordan de skal ha råd til middag neste dag.