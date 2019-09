The 1975 tar med norske favoritter

Lemaitre og Kakkmaddafakka kommer til Dødens Dal

Før UKA-headliner The 1975 entrer scenen i Dødens Dal 10. oktober skal de to norske favorittene Kakkmaddafakka og Lemaitre varme opp. Dette skriver UKA i en pressemelding.

Lemaitre startet som duoen Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund men kan sees live som et storband, selv om electrostilen holdes intakt. De har gjort stor kommersiell suksess internasjonalt og musikken deres kan blant annet høres i kampanjer for flere av verdens største selskap, som for eksempel Google og Facebook.

Storbandet har flere store hits, blant annet «Closer» som har nærmere 80 millioner streams på Spotify. Lemaitre spilte sist i Trondheim under Pstereo og da kunne Under Duskens egen anmelder melde om et fyrverkeri av et show.

Kakkmaddafakka har allerede solgt ut Storsalen på Samfundet flere ganger, men høyner nå med Dødens Dal. Bandet har gjort seg bemerket med flere fengende indie-låter som blant annet «Restless» og «Forever Alone».

Flere ganger har bandet blitt omtalt som ett av Norges beste liveband, og konserten deres her i fjor vår var intet unntak. I tillegg høster bandet mye suksess utenlands. Spania og Tyskland spesielt, men også i Mexico, blant annet.

UKA lover real festivalstemning med denne varierte line-upen 10.oktober. Andre headlinere som foreløpig er bekreftet til Dødens Dal er Ylvis, Sigrid og Alesso.