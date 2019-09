Skal aksjonere for å bremse Bakklandet

Syklister på Bakklandet skal forholde seg til gåfart. Det synes Aksjon Gangfart de er for dårlige til.

Gatetun Gatetun er et tiltak som fortrinnsvis er ment å fremme opphold og lek på steder hvor trafikk med kjøretøyer har begrenset omfang.

Gatetun er blanding av trafikk på fotgjengernes premisser og kan inngå som ett av flere virkemidler ved trafikksanering av et område. Kilde: Trafiksikkerhetshåndboken

Sykler du over Bakklandet denne førstkommende torsdagen, kan du oppleve å bli stoppet, eller motta en liten godbit. Aksjon Gangfart skal for andre gang aksjonere for å holde bydelen rolig og trygg.

Espen Frode Eid i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening, som har tatt initiativ til aksjonen, forteller at spesielt syklister holder svært høy fart gjennom gatetunet.

– Det er ikke ideelt at et gatetun og sykkelvei har blitt lagt i samme gate, sier Eid.

Målet med aksjonen er å gjøre syklister klar over at det er et gatetun, og hva reglene i et gatetun er. Der skal man, selv som syklist holde seg til gangfart.

– Det var en effekt umiddelbart etter aksjonen i mai, men etter sommerferien er det vill vest igjen, forteller Eid.

Husk gangfart

Politibetjent Trond Halvorsen i Trøndelag politidistrikt forteller at man på et gatetun skal forholde seg til gangfart.

– Når du går tur med din mor vet du hva gangfart er. Med gangfart er det tur-fart og ikke kappgang som gjelder.

Halvorsen viser til paragraf tre i veitrafikkloven. Den sier at enhver skal ferdes hensynsfullt (...) slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

– Gangfart er egentlig subjektivt. Det viktigste er å huske på at barn finnes der, sier Halvorsen.

– Eventuelt hvis det skjer noe er det den syklendes ansvar, med mindre noen tar rennafart og springer på syklister. Dette gjelder forøvrig for alle kjørende. Bil, moped og el-sykler. El-sparkesykler har også samme regler som sykkel.

Halvorsen forteller at det finnes regler på hvor høyt et skilt skal stå. Et skilt må være såpass høyt at når du sitter på syklene din ikke skal krasje i den.

– Den som ikke ser skiltet på Bakklandet ser nok ned i brosteinen. Hvis man ikke får med seg skiltene, kjører man ofte for fort.

Trondheim parkering har ansvar for oppsett av skilt.

Trygg i trafikk

Kristoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk definerer gatetun slik:

– Når du sykler på en arena hvor det er fotgjengere, skal du holde gangfart. Du skal også passere med god avstand. Sykler du på fortau med gående skal du ned i gangfart og passere i god avstand til de gående.

– Når det er ulike trafikantgrupper i samme miljø må man tilpasse seg den svakeste parten, som i dette tilfellet er den gående, sier Steen.

– Kommer du med sykkel er du større og tyngre, må du tilpasse deg de som går rundt deg.

