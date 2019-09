UKA-19 sløyfer Cashless-løsning

Under UKA kan du bruke eget bankkort når du skal kjøpe øl i Dødens Dal.

Under UKA-19 kan man betale med eget bankkort. Det vil fortsatt være mulig å betale med kontanter, men kun i én kasse på festivalområdet.

Mellom UKA-11 og UKA-17 ble det brukt Cashless under festivalen. Dette var et kort man kunne kjøpe, for så å fylle på med penger til bruk under festivalen. Under UKA-19 kan du enkelt betale med vanlig kort, som på alle andre steder.

– Det kommer til å være effektivt ved hjelp av tæpping, sier Simen Vestad som er økonomiansvarlig i UKA.

Nytt samarbeid

UKA-19 samarbeider med Hoopla, som leverer terminaler og kassesystem. Dette vil tilsvare en helt normal kasseløsning.

Før Cashless betalte man kun med kontant under UKA, fordi vanlig kortbetaling var en for dyr løsning den gang. Cashless ble innført som en bedre løsning enn kontantbetaling. Den nye funksjonen tæpping som kom i år har medført at kortbetaling fungerer som en god løsning fra og med UKA-19.

UKA skriver i en pressemelding at de er stolte over å få være med på utviklingen.

Upopulær betalingsløsning

Under UKA-17 skrev Under Dusken-journalist Benedikt Javorovic et debattinnlegg med et klart budskap, Cashless må ut.

– Beslutningen ble tatt på bakgrunn av generelle tilbakemeldinger fra publikum, men kommentaren ga et ekstra push. Nå er det på tide å bytte, cashless er utdatert, forteller Vestad.

På Samfundet kommer husets egne kasser til å brukes, mens Hoopla sørger for terminaler i festivalområdet. Vestad forteller at det blir en helhetlig løsning, slik at kunder ikke skal merke noen forskjell.

– Byttet gir også andre fordeler; vi får flere serveringspunkter da Cashless-teltene forsvinner på festivalområdet i dødens dal, sier Vestad.

