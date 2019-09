Det studiene ikke lærer oss

En meningsfull studietid med mer enn bare pensum er enkelt å oppnå, hvis man vil.

Mange vet hvor viktig det er med en engasjert studentmasse. Det ser vi i linjeforeningene, på Samfundet og i en haug av ulike organisasjoner der fellesskapet settes først. Studietida er egoistisk i den grad at man legger grunnlaget for egen arbeids-karriere, men den kan også være mye mer enn det.

I den nyeste utgaven Under Dusken forteller Mathias om sine frivillige verv og erfaringer, og du kan lese mer om frivillighet i magasinet. Mulighetene er mange flere utover disse. Man trenger ikke være et supermenneske for å drive frivillighetskulturen framover, selv om vi er så heldige å ha mange av dem også. Ett verv er bedre enn ingen, og hvis ett verv gjør at vi blir bare litt mer empatiske så bør valget være enkelt.

– Ethvert frivillig verv er verdifullt uansett timeantall i uka

Kort sagt gjør man noe for andre med tiden man har til rådighet. Et eksempel er Norsk Starts språkkafé, som krever én time i uka. 60 minutter. Én time mindre til å se foretrukket serie i prokrastineringens navn. Alle kan investere denne tiden på en bedre måte, hvis de vil. For ethvert frivillig verv er verdifullt uansett timeantall i uka. Har man kapasitet, og kjenner egne grenser, kan et verv til og med kombineres med en betalt deltidsjobb, skulle egoismen og tom lommebok tilsi at det er nødvendig. Som studenter lærer vi mye på relativt kort tid. Faglitteratur, tekstutforming og egendisiplin. Men hvem lærer oss alle de andre viktige egenskapene som trengs i idealsamfunnet mange vil ha, der varme og åpenhet dominerer? Jeg tror du skjønner hvor jeg vil. Gjennom frivillig arbeid blir vi mer bevisst menneskene rundt oss, både i nære kretser og i storsamfunnet, og det er nettopp dette som er så viktig.

Så hvorfor ikke bli frivillig? Dyrk engasjement og bruk energi for og med andre. Akkurat hva du velger er ikke så farlig, så lenge noe gjøres. Vi kan ikke bare snakke om frivillighet, vi må handle. Handlinger reflekterer verdier, og derfor vil jeg ikke si «student, engasjer deg», men heller «Menneske, bry deg».