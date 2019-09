Er valgomatene en fare for demokratiet?

Velgere bruker ofte valgomatene til å finne ut hvem de skal stemme på. Da bør alle være representert.

Helsepartiet stiller til valg i elleve kommuner og åtte fylker med over 120 dyktige kandidater. Ingen av disse dukker opp som alternativer i valgomatene til VG og Dagbladet på grunn av kriteriene de legger til grunn. Kriteriene er blant annet at man må være representert på Stortinget, i fylkeskommunen eller i kommunen. Alternativet er at man kan vise til en meningsmåling som indikerer at partiet vil få kandidater valgt inn.

Utfordringen her er at nye partier kommer inn under bolken «andre» på meningsmålingene, og ikke vises ved sitt eget navn. Velgere bruker ofte valgomatene til å finne ut hvem de skal stemme på. Bør ikke da alle partier og kandidater være med?

I 2017 var det mest søkte ordet på Google «valgomat». Dette viser at valgomaten er et viktig verktøy for velgerne. VG viser til at over 700000 personer har tatt valgomaten deres så langt i år. Ingen av disse har fått opp Helsepartiet som alternativ.

Valgomaten til VG har i skrivende stund 7216 kandidater du kan teste deg mot. Ifølge SSB er det 54254 kandidater som stiller til høstens kommunestyrevalg. Det vil si at ca 85 prosent av de du kan stemme på, ikke er representert her! Som en følge av dette, kan det se ut som flere partier og kandidater ikke stiller til valg. En uheldig bieffekt av dette er at nye partier ofte blir utelatt fra debatter. Er dette demokrati?

I valgomaten til NRK og Adressa er derimot alle partier og alle kandidater representert.

Godt valg!