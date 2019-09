Piffi og Gastromat blir nesten avslørt i forsøket på å anmelde Handyburgers overraskende solide tacobuffé.

For de uinnvidde er Handyburger serveringsstedet til Byggmakker på Tiller. Piffi og Gastromat har selvsagt vært her før, så de to kumpanene strener selvsikkert inn i det rustrøde lokalet. De skuer etter buffeen, og blir overrasket over utvalget og hvor fristende det hele ser ut.

– Jøss! Her har de til og med tatt seg bryet med å lage sylta rødløk! Det er en favoritt til taco hos fru Piffi og meg, sier en imponert Piffi.

– Og er dette en hjemmelaget chipotlesaus? funderer Gastromat.

Handyburger Byggmaker Tiller

Vi spiste: Tacobuffé

Pris: 149 kr.

Tidspunkt: Fredager, 10.00-13.00

Studentrabatt: Nei.

Hvem passer det for: Ikke studenter som bor i sentrum

Insidertips: Prøv maiskremen!



Mer interesse for mat enn for byggvarer.

De to herrene bestiller hver sin tacobuffé, og det smaker overraskende godt: Kjøttet er passe krydret, og i tillegg til den vanlige toppingen kan man også ha på en fyldig maiskrem laget på huset, noe servitrisen understreker ivrig. Generelt har personalet et stort, sjarmerende og litt uproporsjonalt engasjement for matlaging til typen serveringssted.

– Men chipotlesausen trenger mer punch, sier Gastromat og finner fram en meksikansk hot sauce fra kurven på bordet.

Ikke lenger inkognito.

– Bor dere i nærheten? spør han nysgjerrig, endog litt mistenksomt. Piffi og Gastromat drar litt på det.

– For det hadde vært merkelig å dra helt opp til Tiller for å spise hos oss, legger servitøren til. Piffi og Gastromat ser raskt på hverandre og ler litt anstrengt.

– Det hadde vært litt pussig, ja, hehe! Men nå må vi nesten komme oss av gårde, sier Gastromat avledende, før de to haster ut av lokalet for å rekke bussen inn til sentrum.