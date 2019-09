La oss snakke om samtykke, beibi

– Han trodde opplagt at «nei» betyr «overtal meg». Det gjør det altså ikke.

Da jeg var ny i byen hadde jeg knapt hatt sex. På det første nachspielet jeg var på ble jeg overtalt til å pule av en vilt fremmed, og det er noe av det kjipeste jeg har vært med på. Nå er jeg såkalt voksen, sikker i min sak og lar meg ikke overtale. Men det er nok 19-åringer av begge kjønn som syns det er vanskelig og ubehagelig å skulle si nei, eller skjønne om ting er greit.

Dette er årevis siden. Man skulle tro samtykke ikke var noe vi trengte å snakke mer om i disse metoo-tider. Vi skulle jo kunne anta at alle har tatt hintet, men slik er det altså ikke. Samme hvor mye vi snakker om det er det noen som ikke fatter det, så derfor skal vi jaggu snakke mer om det.

Jeg møtte nylig en fyr jeg trodde jeg likte. Vi hadde snakket i noen uker, og en natt var vi begge våkne og han lurte på om han kunne komme på besøk. Jeg sa, som sant var, at jeg ikke var interessert i å pule. Det gikk helt fint, sa han, for samtykke var han veldig opptatt av etter at ei venninne av ham hadde blitt voldtatt. Så flott, tenkte jeg, og lot han komme på besøk. Det var en beslutning jeg raskt angret på.

Han hadde ikke vært her i fem minutter engang før han prøvde å kysse meg midt i en setning. Jeg var tydelig avvisende, men det hjalp lite, for ti minutter senere prøvde han igjen. Til slutt prøvde jeg å si at jeg var trøtt, og det tok han som en invitasjon til å prøve å stikke hånda i trusa mi. Dette var en fyr som, selv om jeg sa nei, ikke tok hintet. Han trodde opplagt at «nei» betyr «overtal meg». Det gjør det altså ikke. Hvis jeg ombestemmer meg sier jeg ifra.

Kvelden endte med at jeg motvillig lot ham sove der, og han sluttet å prøve seg med setningen «Ok, da kan vi sikkert pule i mårra tidlig da!». Og det, det kunne vi sikkert ha gjort, om han hadde hørt på meg denne kvelden. I stedet endte det med at jeg aldri i mitt liv vil se ham igjen.

Hvordan er det mulig å si at venninna di ble voldtatt, og fremdeles ikke skjønne et nei? Det er opplagt noe som er feil et sted. Jeg tenker, mens jeg skriver denne saken, at dette skal vi ikke trenge å snakke om mer. Det har vært så uendelig mye om samtykke og uønsket seksuell oppmerksomhet i media, men likevel har mange ikke forstått det.

Det er kanskje dumt å si, for det høres ut som jeg sier at man kan takke seg selv, men ikke sett deg selv i den situasjonen jeg gjorde. Ikke inviter fremmede hjem midt på natta om du ikke har tenkt å pule. Det er så klart ikke din skyld om det blir kjipt, men akkurat som du bruker sykkelhjelm selv om du ikke har tenkt å krasje, så kan du ta forhåndsregler også her. Og ikke minst, ikke vær den pikken som ikke tar nei for et nei.

«Må jeg få henne til å signere kontrakt før vi kan pule da, hæ?» Nei, du må ikke det. Du kan flørte, du kan ligge, men du må rett og slett lære deg å ta et hint. Derfor skal jeg gi deg noen gode tips:

Les kroppsspråk.

Dette er rett og slett den enkleste måten å løse dette problemet. Er hen unnvikende, ser hen bort, tar hen og plasserer hånda di et annet sted? Så mye kommunikasjon er ikke-verbal, men om dette er litt vanskelig har vi fremdeles så mange flere muligheter.

Spør.

Kommunikasjon er, klisje nok, nøkkelen til gode, mellommenneskelige forhold. Kleint å si «Vil du pule?». Ok, si noe annet da. «Er dette greit?», «Skal jeg fortsette?», «Liker du det sånn?», «Hva har du lyst til?». Det finnes mange muligheter.

Ombestemte noen seg midtveis?

Okei, det er lov. Noen ganger biter man over mer enn man kan tygge, og det er også lov i senga. Greit, det er kanskje litt kjipt, men ta en runk, da, og tenk på hvor bra det var fram til hen sa stopp.

Virker hen usikker?

Da er det et nei. Klart, du kunne sikkert overtalt vedkommende, men er det kult å riskere at hen angret og det ble en kjip opplevelse? Nei. Hvis det er nøling og «vet ikke helt», så kanskje det er greit å gi seg der og spare resten av moroa til en annen gang.

Det kan bety nei, selv om det ikke sies nei.

Her er vi, igjen, på å lese kroppsspråk og generell oppførsel. Det er mange som ikke syns det er kult å si nei. Det er ubehagelig, og legger fort en demper på stemninga. Kanskje er akkurat det du gjør nå litt udigg, men hen vil gjerne gjøre noe annet. Godt tips her er å avtale et safeword, eller en håndbevegelse. Hen klapper deg tre ganger på låret? Ikke gjør mer av det der.

Sånn. Gå ut der, flørt med folk som vil flørte, pul folk som vil pule, og kos deg!