Verden brenner, men alarmene er stille

Brannene i Amazonas er en fjern virkelighet for mange, men det vi ikke ser har vi likevel vondt av.

Tidligere i år holdt verden pusten da Notre Dame tok fyr. Videoer av vemodig sang da spiret falt fylte feeds på sosiale medier. Monumentet er en del av kulturarven, et fransk symbol hvis kjærlighet ble blåst nytt liv i av Victor Hugos roman fra 1800-tallet. Bygget tiltrekker turister og inspirer kunstnere. Om vi skal være helt ærlige med oss selv, så er det ikke vitalt.

Da regnskogen begynte å brenne kritisk, snudde mediene ryggen til. Ingenting dukket opp i nyhetsfeeden min. Da Notre Dame brant gikk det minutter før verden var involvert. Da regnskogen brant, tok det uker, til tross for at den står bak produksjonen av 20 prosent av vårt oksygen.

Selvfølgelig trenger ikke alle skogbranner denne typen oppmerksomhet. Noen er en del av naturens prosess, som renser vekk dødt buskas og gir vei for nytt liv. Noen flammer er å forvente, selv i en regnskog med varmt og fuktig klima, men når branner stiftes for å gi vei for produksjon er det verre. Mye verre. Særlig om man kan se røyken fra verdensrommet og himmelen svartner i nærliggende byer. Spesielt dette året har det vært en økning i skogbranner, men dette dukket haltende opp i det offentlige øyet, et stykke inn i krisen.

At verdens lunger brant ubemerket er en del av et større problem. Frasen Opprør for livet dukker stadig opp, og rundt i verden durer Fridays for Future videre. Den eldre generasjons kapitalister har valgt en erkefiende i form av en 16 år gammel jente som roper ut for klimaet. Det kan være overveldende å sortere gjennom alt; hva må vi kjempe mot nå, hvor går grensen mellom en skogbrann og den skjendingen regnskogen går gjennom?

Brannene i Amazonas er en fjern virkelighet for mange, men det vi ikke ser har vi likevel vondt av. Når verdens lunger står i brann må verdens- samfunnet trå til i langt større grad enn det vi har sett til nå. Insentivene for å brenne regnskog finner vi rundt oss på alle kanter - det er varene vi kjøper og maten vi spiser som snart skal produseres der skogen tidligere sto urørt. Brenner Amazonas, brenner verden.