Sheer Mag - A Distant Call

Tidløs og løssluppen glam.

Sheer Mag levde i undergrunnen i et par år før de plutselig ble oppdaget og hyllet av verdens musikkpresse. 70-tallsgrooven fenger en fan like mye i dag som den gjorde for en generasjon siden. A Distant Call likeså. Likevel må det understrekes at plata er for fans som tar Sheer Mag for det det er uten å stille kompliserte krav.

Tonen for albumet blir satt allerede fra første sekund. Et skrik etterfulgt av klassiske rockeriff samt ultrafengende refrenglinjer på «Steel Sharpens Steel» varmer en fans hjerte. Sterke refreng og riff er ikke bare ryggmargen, men hele kroppen i resten av plata. Å ikke la sin egen kropp svinge i takt med for eksempel «Chopping Block» og «Hardly to Blame» skal godt gjøres. Tina Halladays stemme er i tillegg en av de kuleste på markedet om dagen, og relativt enkel å etterligne. Jeg hører for meg et nachspielkor som synger med til «Silver Line». Jeg håper den drømmen blir til virkelighet snart.

Likevel blir det raskt synlig at Sheer Mag fortsatt ikke er noe innovativt band. Dette er en skamløs kopi av Thin Lizzystilen. A Distant Call oppfattes som en hyllest til glam eller power-rocken, bortsett fra at dette kanskje er enda litt kulere fordi det er mer tilgjengelig med tanke på at bandet faktisk er aktive. Rocken her er ukomplisert, kanskje i ekte rock’n’rollånd, og hele poenget med plata er å la den spinne, lene seg tilbake i stolen og kose seg en halvtimes tid. Det er befriende i en musikktid hvor mye handler om det alvorlige og tunge.

Man kunne lett argumentert for at A Distant Call, og Sheer Mag generelt, er for nostalgikere. Likevel er det tidløse temaer som tas opp i tekstene, og ikke minst en råfet kvinnelig vokal. Hvor mange av dem ble hørt på Thin Lizzys tid? I tillegg er musikken av høy kvalitet, og det finnes ikke ett kjedelig øyeblikk. A Distant Call er et album som kunne solgt for femti år siden, og sannsynligvis i femti år framover.