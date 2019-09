Din stemme teller

Men dette skal ikke handle om lokalvalget.

Jeg antar at du har fått med deg at det er valg nå. Jeg antar at du også skal bruke den stemmeretten du har. Enten du er folkeregistrert her i Trondheim eller i din hjemkommune. Det er lov å ikke være enig i alt et parti mener, eller å stemme blankt. Din stemme er viktig, og det vet du.

Dette er ikke alt. Du har faktisk mer ansvar enn som så. For mer enn noen gang endrer landet vårt seg konstant, og det politiske klimaet blir ikke bare påvirket av politikere og media. Det blir også påvirket av deg. Dine ord og din stemme. Også når du velger å ikke heve stemmen.

Det er ikke lett å si ifra til folk du kjenner at du ikke er enig i det de sier. Det er vanskelig å stå opp og si ifra om at man ikke kan snakke slik om andre mennesker. For du har jo ikke lyst til å starte en krangel. Ingen liker en «social justice warrior» på fest. Det kan være enda enklere å tenke at det er gøy med historier om en bestemor som er litt rasist. Eller en bestefar som ikke skjønner greia med disse «homoene». De er jo så gamle og de mener jo ikke noe vondt med det, innerst inne. Men dette er ikke lenger noe vi kan godta. Måten vi omtaler andre mennesker på har ikke bare noe, men alt å si.

Vi kan ikke ha et samfunn der folk mener at miljøsakens kjerneproblem er overbefolkning og at det skal løses med folkemord. Vi kan ikke ha et samfunn der 356 mennesker blir reddet opp fra Middelhavet, men må bli på redningsbåten i 14 dager fordi ingen land vil ta dem imot. Det er da vi vet vi har feilet. Da snakker vi ikke om mennesker lenger, men reduserer dem til tall. Til informasjon sa Norge også nei til å ta imot disse menneskene. 100 av de var under 18 år gamle.

Så jeg håper at du ser at du har en større plikt, men også at det ikke er din plikt alene. Om du snakker med de rundt deg og bruker stemmen din til å si ifra når noe er galt, eller når noe er bra, så er vi et langt skritt på veien.

Så snakk med de rundt deg. Si hva du mener, vær åpen og lytt til hva de sier. Og for guds skyld, stem ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.