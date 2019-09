SOPHIEs eksperimentelle reformulering av debutalbumet er et slitesterkt bidrag til musikkhøsten 2019.

Etter å ha blitt snytt for en Grammy av Justice sitt remixalbum Woman Worldwide under fjorårets Grammy utdeling, ser det ut til at SOPHIE har lagt inn et seriøst forslag til neste år. Det drøyt 90 minutter lange albumet gir sterke assosiasjoner til SOPHIEs PRODUCT-æra, og er et langt mer eksperimentelt produkt enn det originale OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES albumet som kom i fjor.

Albumet gjenspeiler SOPHIEs egen tilnærming til musikken sin når hun fremfører den live, og inneholder noen ekstremt kreative reformuleringer av tidligere låter. Det er blant annet de seks forskjellige versjonene av låta «Infatuation» som skiller seg ut, hvor fem av dem er organisert som ei lenger låt på slutten av skivas side 2, og den første forekommer som en klubbete smakebit på side 1. Her demonstrerer SOPHIE sin allsidighet idet låta beveger seg fra en tempopreget danselåt på «INFATUATION (SUN LIGHT ZONE)» over til et utenomjordisk requiem på «INFATUATION (THE TRENCHES)» i løpet av et drøyt kvarter.

Albumet er formatert som en kontinuerlig mix, og er for øyeblikket kun tilgjengelig på artistenes egen YouTube-kanal, da salg av konkrete plater ble begrenset til 100, solgt sammen med en spesiallaget clutch for den ekstra dedikerte fansen. For oss vanlige dødelige som er mer interessert i musikken enn artistproduktene, må vi nok tålmodig strømme albumet derfra fram til SOPHIE bestemmer seg for at det er på tide å dele albumet på de litt mer alminnelige musikktjenestene.